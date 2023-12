L’AQUILA: RIDUZIONE TARI COMMERCIANTI CENTRO STORICO DELL’AQUILA, DOMANDE ENTRO IL 15 DICEMBRE

L’AQUILA – Fipe Confcommercio L’Aquila ricorda che venerdì 15 dicembre scade il termine per la presentazione delle domande finalizzate ad ottenere la riduzione del 50% della Tari, per l’anno 2023, disposta dal Comune dell’Aquila a favore delle utenze non domestiche del centro storico aquilano, interessate dai lavori di riqualificazione (purché di durata non inferiore a 30 giorni e, comunque, per la sola durata dei cantieri).

Il modulo per la richiesta di riduzione è reperibile sul sito web del Comune al seguente link: https://www.comune.laquila.it/archivio11_servizio_0_3.html

Si ricorda che le domande pervenute oltre il termine del 15 dicembre non saranno prese in considerazione.