LE ORIGINI ABRUZZESI DI NANCY PELOSI, LA SPEAKER DEMOCRATICA DELLA CAMERA NEGLI USA

MONTENERODOMO – Tra le immagini che hanno fatto il giro del mondo in questi giorni a seguito dell’assalto a Capitol Hill, a Washington, da parte dei sostenitori dell’uscente presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, una in particolar modo sarà ricordata per molto tempo, quella di un manifestante sbracato nell’ufficio di Nancy Pelosi, la speaker democratica della Camera statunitense, che è di casa in Abruzzo, dove ha le sue radici, e in particolare a Montenerodomo, in provincia di Chieti.

Come raccontato in un servizio del Tgr Abruzzo, l’irruzione al Campidoglio a Washington è stata forse la giornata più difficile per una delle donne più importanti d’America, originaria di un piccolo comune, di circa 640 anime, a oltre mille metri di altezza.

Nancy Pelosi, il suo cognome da nubile in realtà è D’Alessandro, è nata a Baltimora nel 1940. Il nonno paterno, Tommaso Fedele D’Alessandro, alla fine del 1800 partì per gli Stati Uniti dal comune di Montenerodomo, nel quale tutt’ora vivono alcuni suoi parenti, un cugino di 94anni ed una giovane nipote che sperano un giorno di poter incontrare la loro cugina italo-statunitense.

Nancy Pelosi eredita la passione per la politica dal padre e dallo zio, entrambi infatti sono stati sindaci di Baltimora, nel 2007 diventa la prima californiana e la prima italoamericana a ricoprire la carica di speaker nella Camera dei rappresentanti, fino al 2001 per poi esserne nuovamente presidente dal 2019.

Nel 2010 il suo arrivo in Italia, a L’Aquila per visitare le zone distrutte dal sisma del 2009, senza però riuscire a raggiungere il lontano paese d’origine della famiglia per motivi di sicurezza. Ma il comune e l’amministrazione di Montenerodomo non perdono la speranza di incontrarla, è infatti in piedi a detta del sindaco Angelo Piccoli un’ipotesi di renderle una cittadinanza onoraria.

