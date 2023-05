MALTEMPO: FRANE, ALBERI CADUTI E DANNI NEL PESCARESE. VIGILI DEL FUOCO AL LAVORO

PESCARA – Dalle prime ore di questa mattina squadre di Vigili del Fuoco del Comando di Pescara sono impegnate in operazioni di rimozione e messa in sicurezza di alcuni alberi ad alto fusto caduti o danneggiati dalle avverse condizioni meteo verificatesi nella notte.

Gli interventi effettuati in particolare in via Pantini, via Scarfoglio e via Vespucci hanno consentito il ripristino della viabilità e la messa in sicurezza delle aree limitrofe.

Le operazioni hanno richiesto l’impiego di 14 uomini e 4 automezzi. Sul posto presente anche la Polizia Municipale di Pescara.

Nel pomeriggio parecchie richieste sono giunte alla sala operativa 115 dalla zona di Villa Celiera Penne Montebello e Vestea per rami ed e alberi caduti sulla sede stradale con piccole frane che hanno interessato alcune strade.

L’elicottero Drago dell’elinucleo di Pescara in rientro da una missione a Pesaro e Senigallia ha effettuato un sorvolo di monitoraggio sulla Provincia interessata da maggiori criticità.