METEO ABRUZZO: OGNISSANTI CON NUVOLE E PIOGGIA, MA DOMANI TEMPO MIGLIORA

L’AQUILA – Esordio del mese di novembre con tempo uggioso e qualche pioggia nel giorno di Ognissanti specie al centro-sud. Un nuovo peggioramento è atteso inoltre tra giovedì e venerdì, quando una vasta circolazione depressionaria posizionata sull’Europa centro-settentrionale, permetterà l’ingresso di un poderoso fronte perturbato: in questo frangente le regioni del centro-nord saranno bersagliate da precipitazioni intense anche a carattere temporalesco.

Mentre invece, domani in Abruzzo, prevede 3bmeteo.it la pressione aumenta determinando un graduale diradamento della nuvolosità sino a cieli sereni o poco nuvolosi in serata. Nello specifico su litorali e subappenninche cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata; sui massicci centrali nubi sparse alternate a timide schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli molto nuvolosi; sull’Appennino occidentale Cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l’arco della giornata, con piogge dal pomeriggio in intensificazione serale, anche a carattere temporalesco. Venti moderati dai quadranti sud occidentali in attenuazione; Zero termico nell’intorno di 3000 metri. Mare da poco mosso a mosso.

Il Centro Meteo Italiano che prevedono anche nevicate sulle Alpi, anche abbondanti al di sopra dei 2000 metri di quota. Passaggio instabile che secondo gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici potrebbe riproporsi nella giornata di domenica con ancora forte maltempo associato ad acquazzoni e venti intensi di libeccio.

Oggi in Abruzzo, prevede 3bmeteo.it temperature tra i 17 e 22 gradi, ma la pressione diminuisce favorendo l’arrivo di aria più umida che determina un rapido aumento delle nubi con deboli piogge in serata. Nello specifico sui litorali nubi sparse alternate a schiarite con tendenza dalla sera ad ispessimento della copertura fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi; sulle subappenninche nubi sparse alternate a timide schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli molto nuvolosi; sui massicci centrali nubi in progressivo aumento con deboli nevicate dal pomeriggio; sull’Appennino occidentale nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio, in attenuazione dalla sera. Venti deboli dai quadranti sud-orientali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 3200 metri. Mare mosso.