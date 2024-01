MONTESILVANO: DANIELA RENISI NUOVO ASSESSORE AL TURISMO

MONTESILVANO – Daniela Renisi da oggi rivestirà il ruolo di assessore del Comune Montesilvano (Pescara), in sostituzione di Deborah Comardi, candidata con Fratelli d’Italia alle elezioni regionali.

Renisi, esperta di turismo, presidente di Federalberghi e titolare di una struttura alberghiera a Montesilvano, prenderà una delle deleghe più importanti dell’amministrazione comunale trainata dal sindaco Ottavio De Martinis.

“Dopo le dimissioni di Comardi – spiega in una notail primo cittadino – volevo un nuovo assessore che continuasse a svolgere in maniera competente il lavoro iniziato in questi anni e ho pensato subito a Daniela Renisi, una delle professioniste del settore più competenti di Montesilvano. Parlando con lei nei giorni scorsi mi sono convinto ancora di più della bontà di questa operazione e oggi voglio regalare al territorio una figura che per competenza, professionalità e passionalità potrà donare qualcosa di bello alla città. Non è facile salire quando il treno è già in corsa, siamo quasi a fine mandato, ma Daniela Renisi ha le capacità giuste per superare anche questo ostacolo e da parte della famiglia della Lega c’è stata grande condivisione sul suo nome. Mi piace rimarcare che questo non è solo un investimento per il presente, ma anche per il futuro e il nuovo assessore potrà rappresentare qualcosa di importante anche nei prossimi mesi”.

“Porto i saluti del segretario regionale della Lega, Luigi D’Eramo, impegnato in una importante riunione romana. Con la nomina di Daniela Renisi non ho stravolto l’assetto della giunta, la delega degli Eventi la terrò io anche se, Daniela e Adriano Tocco lavoreranno insieme a me per allestire gli appuntamenti più importanti del calendario. Io mi sto già occupando di organizzare un cartellone delle manifestazioni estive importante come gli anni passati, per un’estate 2024 entusiasmante. Renisi gestirà, oltre al Turismo, le deleghe di Programmazione, obiettivi strategici e rapporti con enti comunali e sovracomunali in ambito Pnrr, Progettazione comunitaria, Demanio, Informatizzazione e Manutenzioni e servizi”.

Soddisfatto anche il consigliere Adriano Tocco: “Sono emozionato – afferma il presidente della Commissione Turismo con delega al Pala Dean Martin – con Renisi la squadra della Lega si arricchisce di una figura importante. Un ringraziamento al sindaco e a tutta la squadra che ha lavorato in questi anni, per affermare la città di Montesilvano nel settore del turismo a livello nazionale. La nostra amministrazione comunale ha bisogno di una visione programmatica e strategica a lungo termine in questo settore e conoscendo la determinazione, la tenacia e l’impegno di Daniela Montesilvano avrà questa visione”.

Nonostante l’emozione del debutto Daniela Renisi ha già le idee chiare su cosa fare nei prossimi mesi: “Questa per me è Casa Montesilvano, conosco gran parte degli amministratori e dipendenti – spiega la neo assessore – , l’intento di far crescere Montesilvano è la prima cosa. Questa sarà un’esperienza arricchente, avrò modo di imparare come funziona la macchina amministrativa, cercando di essere anche un balsamo per la città, per portare un po’ di vitamina C nel settore del turismo. Il lavoro proseguirà nel segno della continuità e in questi giorni sentirò anche l’assessore Comardi”.

“Nel corso degli ultimi anni sul territorio si è visto il cambio di passo, ora è il momento di scrollarci di dosso anche un senso di inferiorità. La nostra città, infatti, ha una identità turistica ben precisa, tutte le nostre azioni non sono mai vane e producono degli effetti nel tempo, se pensiamo ad una colonia estiva di vent’anni i bambini di allora, diventati oggi papà, porteranno i loro figli a Montesilvano, serbando nel cuore il bellissimo ricordo della nostra città. Inoltre, il turismo costiero dell’Adriatico merita una particolare attenzione. Ringrazio il sindaco De Martinis, per la fiducia e Adriano Tocco, che mi ha fatto innamorare di Montesilvano. Nel mandare avanti anche il mio ruolo imprenditoriale ho sempre portato anche una montesilvanesità che non avrei mai detto. Il turismo può far camminare insieme tutti i settori commerciali ed economici della città, compreso gli stabilimenti balneari, che stanno vivendo una vicenda assurda a livello nazionale. Tra le prime azioni da fare: incontrare i dirigenti comunali e portare avanti la riqualificazione della riserva naturale, nella zona sud, un biglietto da visita importante vista la presenza di numerose strutture alberghiere lungo tutta la pineta. Ringrazio il presidente del Consiglio Ernesto De Vincentiis, il consigliere Valter Cozzi e i consiglieri e assessori della Lega e degli altri partiti. Sono a disposizione di tutti i cittadini che sono i nostri ambasciatori territoriali. Ringrazio, infine, il presidente della Confcommercio Riccardo Padovano e gli albergatori di Montesilvano intervenuti”.