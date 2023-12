REGIONALI, CONTE: “IN ABRUZZO SENZA SIMBOLO ITALIA VIVA, POCO DA CONDIVIDERE CON RENZI”

ROMA – “Italia Viva, come simbolo ufficiale non c’è, anche perché Matteo Renzi fa un discorso per conto suo ormai a tutti i livelli. Ce lo troviamo spesso, orgogliosamente, contro per quanto ci riguarda perché abbiamo ben poco da condividere a livello politico”.

Lo ha detto il leader del M5S Giuseppe Conte a ‘Il Rosso e il Nero’ su Radio1, parlando della partita delle regionali in Abruzzo, dove centrosinistra e M5S sostengono il candidato Luciano D’Amico, che sfiderà il ricandidato presidente Marco Marsilio, di FdI.

La coalizione a sostegno di D’Amico, infatti, vede insieme Partito democratico, Movimento 5 stelle, Azione, Abruzzo riformista (un progetto degli esponenti di Italia viva, Socialisti, +Europa, lista progressista), Sinistra Italiana, Articolo 1, Demos ed Europa Verde, una lista di amministratori promossa da Polis 305.

“Io sono legato al campo giusto”, con il campo largo si “dà l’idea di affollamento, quanti più soggetti ci sono meglio è'” e così “si rischia l’accozzaglia. Serve”, invece, “una squadra coesa, coerente, con alleati affidabili. In Sardegna questo sta succedendo. Soru? C’è una componente del Pd che ha scelto di allontanarsi al momento, spero ci possa ripensare. Una prospettiva del genere non so fino a che punto gli giovi. Può capitare, soprattutto in una forza politica come il Pd che ha diverse componenti”.