REGIONALI: D’ALFONSO, “ZAZZARA CANDIDATO CON MARSILIO? SI SOSPENDA DA PRESIDENZA PARCO MAIELLA”

PESCARA – “Sembra che il presidente del Parco della Maiella, Lucio Zazzara, si appresti a scendere in campo nelle elezioni regionali del 10 marzo candidandosi nella lista a supporto del presidente in scadenza, nel collegio di Pescara. La circostanza farebbe pensare a uno scambio di cortesie: nel 2019 Marsilio ha indicato al Ministero dell’ambiente il nome di Zazzara per quel ruolo, e oggi l’architetto ricambia accettando la candidatura col centrodestra”.

A rivelarlo è il deputato del Pd ed ex presidente della Regione, Luciano D’Alfonso, che sarcasticamente aggiunge: “noi siamo sicuri che egli voglia tenere fede alla sua tradizione di onestà intellettuale, e che non baratterà questa disponibilità con eventuali futuri incarichi. Ci auguriamo però che il neo-candidato si auto-sospenda dalla carica almeno fino al giorno delle elezioni: qualche maligno potrebbe pensare che egli possa trarre un vantaggio dalla sua posizione di vertice. E noi siamo sicuri che Zazzara, al pari della moglie di Cesare, voglia porsi al di sopra di ogni sospetto”.