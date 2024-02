REGIONALI: MASCIGRANDE, NOI MODERATI, “VICINO AD AGRICOLTORI, RILANCIARE NUCLEI INDUSTRIALI”

AVEZZANO – “La decisione di candidarmi alle regionali del 10 marzo, nasce dal basso, non è stato un passo individuale, bensì maturato insieme a tanti amici e cittadini che hanno ritenuto fosse arrivato il momento di spingersi oltre, dopo l’ottima performance delle amministrative di Avezzano. Uniti da un solo intento: quello di fare il bene per il nostro territorio e la nostra regione, dando fiducia al centrodestra di Marco Marsilio,. che merita in pieno la riconferma”.

Così nell’intervista streaming ad Abruzzoweb, Alfredo Mascigrande, candidato alle regionali nel collegio provinciale dell’Aquila, con Noi Moderati, partito del quale è coordinatore provinciale.

La sua candidatura è stata ufficializzata nei giorni scorsi ad Avezzano, nel suo comitato elettorale dal leader nazionale Maurizio Lupi.

Mascigrande, 42 anni, è consigliere comunale ad Avezzano, primo degli eletti nel 2020 nella fila della Lega, partito che poi ha abbandonato.

Mascigrande tiene ad esprimere “la massima solidarietà agli agricoltori che stanno conducendo una lotta giusta, contro politiche sbagliate a livello europeo. Ma sono fiducioso nel fatto che il governo saprà dare le risposte attese. Certo è che non è più sopportabile il costo del carburante, delle materie prime e tanti altri problemi, che anche i nostri agricoltori della Marsica si trovano ad affrontare quotidianamente”.

Sottolinea poi il candidato: “la Regione ha fatto molto in questi cinque anni, ma occorre fare ancora di più, in particolare per la rete infrastrutturale, e sul fronte occupazionale, moltiplicando le forze e le risorse economiche, per rendere più competitivi i nostri nuclei industriali, a cominciare da quelli della provincia dell’Aquila, nel capoluogo, in Valle peligna e nella Marsica”.