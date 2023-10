CAMPOTOSTO – Ancora una tragedia sulle strade di Campotosto (L’Aquila) e in particolare sulla SP 577 dove, a causa di un incidente, un motociclista di 49 anni, di Rimini, ha perso la vita nel pomeriggio.

Ancora da chiarire le dinamiche ma, secondo quanto appreso, l’uomo, che si trovava in Abruzzo per un raduno, si sarebbe scontrato contro un’altra moto che viaggiava nella direzione opposta, mentre percorreva il tratto stradale che collega la frazione di Arischia con il Comune di Campotosto dove si trovail lago artificiale.

Ferite le due persone a bordo dell’altra moto, entrambe di Spoleto, trasportate in ospedale all’Aquila. Non sarebbero in pericolo di morte.

Sul posto personale medico del 118 atterrato con l’elicottero ed i vigili urbani per i rilievi del caso.

Le moto sono state sequestrate, mentre la salma del 49enne riminese è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale dell’Aquila, a disposizione dell’autorità giudiziaria.