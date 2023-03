UNIVERSITÀ TERAMO: MISSIONE IN COSTARICA PER ROMA EXPO 2030

TERAMO – Paola Pittia, Ordinario di Scienze e Tecnologie Alimentari, delegata del rettore dell’Università di Teramo per l’Internazionalizzazione, è da oggi in Costa Rica invitata dal Comitato Expò Roma 2030 per una missione a supporto della candidatura della capitale italiana all’evento internazionale del 2030.

Nel corso della missione, Paola Pittia visiterà le Facoltà di Agraria dell’Università del Costa Rica e dell’Università Nazionale del Costa Rica e l’Istituto di Ricerca sul Caffè.

Gli incontri con i rettori e delegati di queste istituzioni hanno lo scopo di definire nuovi accordi nel quadro di cooperazione per l’alta formazione e la ricerca e di pianificare collaborazioni e futuri progetti di ricerca.

La professoressa Pittia incontrerà anche la direttrice della Biblioteca Nazionale e il direttore della Scuola delle Arti Musicali dell’Università del Costa Rica.