VALLE CASTELLANA – Torna la “Sagra della Castagna e della Patata”, storica manifestazione autunnale promossa Associazione ‘La Valle’ con il patrocinio del Comune, il 21 e 22 ottobre a Valle Castellana (Teramo).

Due giorni in cui il pregiato marrone e la patata, prodotti noti come “l’oro” del paese dei Monti della Laga, si potranno degustare anche insieme ad altre tipicità locali. Stand aperti dalle ore 18 di sabato 21 e dalle ore 11 di domenica 22 con il “menu della Valle” a base di gnocchi e polenta con funghi porcini, bianchi e al sugo, spezzatino della Valle al profumo di castagne e mele, fritti misti e caldarroste al cartoccio. Sabato sera spettacolo degli “Zigà World Music”, e, dalle 23, dj set, mentre domenica, dalle 15, ci saranno gli “Onda Supernova” e dalle 18 i “The Fuzzy Dice” in concerto.

Per raggiungere l’area della sagra ci sarà a disposizione un servizio di bus navetta gratuito. Inoltre, nella giornata di domenica 22 ottobre l’Amministrazione comunale di Valle Castellana organizza due escursioni guidate, una con inizio alle ore 9, la seconda alle ore 11, al “Piantone di Nardò”, storico castagno situato nella frazione di Morrice già inserito tra i finalisti dell’Italian Tree of the Year 2021, il concorso che premia l’Albero dell’Anno nel nostro Paese.

Per chi fosse interessato alla visita guidata che sarà svolta da una guida AIGAE è obbligatoria la prenotazione (Teodora tel. 3397455135), con punto di ritrovo per i partecipanti nella frazione di Morrice.

“Castagna e patata sono due simboli delle eccellenze del comprensorio della Laga”, ha detto la consigliera con delega agli Eventi Teodora Piccioni. Questi prodotti rivestono una grande importanza per l’economia del paese, richiamando ogni anno tantissimi visitatori da Marche e Abruzzo. Anche per questa edizione abbiamo voluto proporre due escursioni ai castagneti e, in particolare, al “Piantone di Nardò”, vero e proprio protagonista delle nostre montagne: un’occasione unica alla quale invitiamo in tanti a partecipare”.