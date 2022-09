VERSO IL VOTO: FORZA ITALIA CONCLUDE GIOVEDI’ A L’AQUILA CAMPAGNA ELETTORALE

L’AQUILA – Giovedì 22 settembre alle ore 18:00, presso l’Auditorium del Parco “Renzo Piano” al parco del castello, si terrà la manifestazione di chiusura della campagna elettorale per le elezioni politiche del 25 settembre.

I candidati di Forza Italia, tra cui il Senatore Nazario Pagano coordinatore regionale di FI, Lorenzo Sospiri Presidente del consiglio regionale e Maria Luisa Ianni capogruppo in comune di L’aquila per FI, incontreranno amici e simpatizzanti per organizzare gli ultimi giorni di campagna elettorale e per un brindisi augurale a fine manifestazione.

All’incontro, moderato da Stefano Morelli coordinatore comunale di Forza Italia a L’Aquila, darà il suo contributo di idee il vice Presidente vicario del consiglio regionale Roberto Santangelo.