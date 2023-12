CAPODANNO IN PIAZZA DELLA LIBERTA’ A PINETO CON TRE DJ IN CONSOLLE E PISTA DI PATTINAGGIO APERTA

PINETO- Dopo il successo della prima edizione anche quest’anno l’associazione Commercianti e Artigiani Pinetese, presieduta da Biagio Iezzi, organizza il Capodanno in Piazza.

L’iniziativa, patrocinata e supportata dal Comune di Pineto (Teramo) , si svolgerà in Piazza della Libertà dalle 23 a ingresso libero. In consolle i dj Federico Di Sante, Martin e Gianni Ciaccia i quali proporranno musiche degli anni ’80-’90 del 2000. Per l’occasione sarà aperta anche la pista di pattinaggio su ghiaccio.

“Rivolgo un particolare ringraziamento al Comandante della Stazione dei Carabinieri di Pineto Luca Procida e al Comandante della Polizia Locale di Pineto Giovanni Cichella – commenta il Commissario Straordinario del Comune di Pineto, Roberta Di Silvestro – e a tutti i componenti dei due Comandi per le attività che assicureranno durante la serata al fine di garantire l’ordine e la sicurezza pubblica. Parimenti va il mio plauso alle associazioni di volontariato coinvolte. A tutti l’augurio di un sereno e felice 2024″.