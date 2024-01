COVID E INFLUENZA: DOMANI OPEN DAY DELLA ASL DELL’AQUILA PER INCREMENTARE VACCINAZIONI AL PALO

L’AQUILA – I contagi di covid e influenza aumentano, e la Asl provinciale dell’Aquila corre ai ripari, con un open day dedicato alle vaccinazioni, ad oggi poche, in programma domani all’Aquila, Avezzano e Sulmona dalle 8 alle 18.

Come spiega Enrico Giansante, direttore del servizio Igiene e sanità pubblica della Asl, al quotidiano Il Centro, le vaccinazioni covid sono ferme, dato di 20 giorni fa, a quota 6mila e il “consiglio è quello di vaccinarsi, in particolare alle persone over 60 e alle categorie fragili”, mentre le dosi di vaccino antinfluenzale inoculate finora sono state circa 50mila in tutta la provincia.

Le sedi dove avere il vaccino sono L’Aquila (centro vaccinale di Bazzano), Avezzano (via Monte Velino) e Sulmona (via dell’Industria). Sarà possibile recarsi in una delle tre sedi per sottoporsi al vaccino antinfluenzale o contro il coronavirus: sportelli aperti dalle 8 alle 18. I centri vaccinali sul territorio provinciale sono presenti all’Aquila, Avezzano, Pescina, Tagliacozzo, Civitella Roveto, Carsoli, Trasacco, Celano, Sulmona, Pratola Peligna e Castel di Sangro.