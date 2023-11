CASOLI – Non ha avuto il tempo di chiedere aiuto e non ha avuto scampo, dopo esser stata colpita nella sua casa da una o forse più coltellate all’addome.

Solo questo si sa della morte di Michele Dawnfaiers, 66 anni, un’inglese che da almeno tre viveva a Casoli, centro della provincia di Chieti, in un’abitazione singola nella campagna di contrada Verratti a una decina di chilometri dal centro del paese, insieme al compagno 74enne Michael.

Del quale al momento non c’è più traccia e che i Carabinieri stanno cercando in tutta la zona. Sparito lui e sparita anche la macchina di famiglia.

Insieme all’uomo, anch’egli inglese, la 66enne aveva scelto, come tanti connazionali nei paesi vicini, di trasferirsi in Abruzzo, in una zona apprezzata per la tranquillità e la vicinanza della montagna.

E inglese è anche l’amica che per tre giorni l’ha cercata invano chiamandola al telefono e che oggi, preoccupata, è andata a casa sua.

Quando nessuno le ha aperto la porta, ha cominciato a urlare attirando l’attenzione di alcuni vicini che hanno chiamato i soccorsi e il 112.

Arrivati alla villetta, i Carabinieri della compagnia di Lanciano e i colleghi del Nucleo operativo e radiomobile, con il nucleo investigativo del comando provinciale di Chieti, hanno lavorato per ore con i rilievi, raggiunti prima dal procuratore capo di Lanciano, Mirvana Di Serio, poi dal medico legale Pietro Falco.

Inutile, per i giornalisti, l’attesa al di là del cordone di sicurezza per capire almeno quando la donna sia morta o qualche altro dettaglio utile a ricostruire la vicenda. Procuratore, medico legale e comandante provinciale dei Carabinieri sono andati via allontanandosi dal lato opposto. Pochi evidentemente i dati a disposizione per rilasciare dichiarazioni.

Quello che è certo è che sono state diramate alle forze dell’ordine la descrizione dell’auto con cui si sarebbe allontanato, non si sa quando, il compagno della 66enne e le sue generalità.

A Casoli, paese di circa cinquemila abitanti nell’entroterra abruzzese, nessuno conosceva bene questa coppia. I residenti della zona li descrivono come molto riservati.

I due, che parlavano solo inglese, venivano visti spesso fare passeggiate nella campagna circostante insieme ai loro tre cani, che oggi erano lì e sono stati presi in consegna dall’amica alla quale è toccato fare la tragica scoperta.

Raccogliendo testimonianze nei dintorni sembra che da qualche tempo, però, i due non si vedessero più in giro insieme.

L’amica che ha chiesto aiuto vive nella vicina Palombaro, piccolo centro distante una decina di chilometri, da percorrere in circa quindici minuti in auto data la strada non proprio agevole.

Dei neanche mille abitanti un centinaio sono inglesi, una comunità costituita da famiglie che alcuni anni fa hanno deciso di trasferirsi in questa zona dell’Abruzzo, l’area dell’Aventino, dove hanno acquistato e ristrutturato casolari abbandonati. Come avevano fatto Michele e il suo compagno, che ora è l’unico che potrà spiegare cosa è accaduto in quella casa.