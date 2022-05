L’AQUILA – La campagna elettorale delle elezioni comunali dell’Aquila del 12 giugno, si fa sempre più calda, con i big in arrivo a sostegno degli aspiranti sindaco e rispettive coalizioni.

Per candidata del centrosinistra Stefania Pezzopane, deputata del Partito democratico, arriverà oggi alle ore 12 la deputata Maria Elena Boschi presidente del gruppo parlamentare dell’Italia dei valori alla camera è già ministra i rapporti con il Parlamento e le riforme. Annunciata ieri la visita il 4 giugno del segretario nazionale del Pd Enrico Letta.

Per il centrodestra, che ricandida il sindaco uscente Pierluigi Biondi l’appuntamento clou è senz’altro questa sera alle ore 21 con il leader della Lega, Matteo Salvini.

Fitti saranno gli incontri e le iniziative nei prossimi giorni anche per il candidato sindaco Americo Di Benedetto, consigliere regionale e comunale, sostenuto da Il Passo Possibile, L’Aquila e frazioni, L’Aquila viva e forte, che ieri ha inaugurato il suo comitato elettorale “diffuso”: in via Verdi 9, storica sede dell’associazione civico politica ‘Il Passo Possibile’, con gli uffici amministrativi e della comunicazione, e nel cortile di palazzo Di Paola, invece, al civico 95 di corso Vittorio Emanuele, la così detta ‘agorà’, per ricevere i cittadini: sarà aperto di sera e rappresenterà un luogo di aggregazione e confronto.

La quarta candidata per le comunali del 12 giugno, Simona Volpe, per Liber L’Aquila, non ha comunicato il programma delle iniziative elettorali.

Venendo dunque al programma odierno: alle ore 12 presso il Comitato elettorale della candidata Pezzopane in via XX settembre 7 , sarà presente la deputata Maria Elena Boschi, assieme al coordinatore regionale di Italia Viva, il deputato Camillo D’Alessandro, il coordinatore provinciale Paolo Romano candidato al Consiglio comunale nella lista L’Aquila Nuova, il responsabile della Lista civica L’Aquila Nuova Silvano Cappelli ed altri. Boschi, alle 10,30 prima della conferenza stampa incontrerà il Magnifico Rettore Edoardo Alesse e poi farà una passeggiata nel centro storico della città.

“La città del futuro deve essere una città giovane, dove le competenze possano crescere e forgiare un contesto sempre più innovativo da ogni punto di vista, dei diritti, delle possibilità, delle tecnologie avanzate, del digitale, della sicurezza – ha commentato Pezzopane -. L’apporto dell’Università è fondamentale. Puntiamo ad un rafforzamento dell’Aquila città Universitaria in termini di accoglienza, di innovazione e di slancio verso il futuro. Siamo una città con una storia millenaria, e vogliamo però che L’Aquila sia sempre più una città per i giovani. L’incontro di Maria Elena Boschi va in questa direzione, accogliere le esigenze di crescita e sviluppo dell’Università e portare a L’Aquila altre opportunità per la ricostruzione e la rigenerazione del territorio. “

Per il centrodestra torna in città il leader nazionale della Lega Salvini, che terrà un comizio nella Villa comunale alle ore 21. Salvini incontrerà i sostenitori e presenterà i candidati della Lega al Consiglio comunale.

“Matteo Salvini vuole bene alla nostra città e al nostro territorio che è da anni tra le sue priorità, e non solo per il terremoto e la ricostruzione post terremoto. Domani sera tornerà tra di noi per la campagna elettorale in un Capoluogo di regione centrale per la Lega e il Centrodestra in questa tornata elettorale, ma anche per parlare di futuro con impegni precisi e progetti chiari”, ha detto il coordinatore regionale abruzzese della Lega, il deputato aquilano Luigi D’Eramo

Nei prossimi giorni all’Aquila arriveranno altri big nazionali della Lega ed esponenti di governo.

“La vicinanza dei tanti esponenti di Governo e dei vertici del partito, che sono stati e saranno in città, è la testimonianza della massima attenzione nei confronti del nostro territorio” spiega ancora D’Eramo.

A margine della visita di ieri della senatrice Licia Ronzulli, il capogruppo di Fi al Comune dell’Aquila, Giorgio de Matteis, ha lanciato l’appello per avere Silvio Berlusconi in città: “Vogliamo ancora una volta avere l’occasione di salutarlo tutti quanti insieme, per ricordare insieme a lui quanto è stata importante la sua presenza, il suo lavoro e l’opera che continua a portare avanti ancora oggi a vantaggio della nostra città e del nostro territorio. Lo aspettiamo perché gli vogliamo bene. L’Aquila aspetta il presidente Berlusconi, perché la città dell’Aquila vuole bene a Silvio Berlusconi”, ha detto De Matteis.

Ieri Di Benedetto ha invece illustrato il programma delle sue iniziative: “il 28 maggio apriremo la campagna elettorale sui territori, e lo faremo in una comunità importantissima come Paganica, alle 17:30 alla Villa Comunale; il giorno prima, il 27, organizzeremo un’iniziativa originale; avrete notato che questa campagna elettorale è bella perché ognuno la racconta come vuole, poi ti accorgi che i racconti, però, sono distonici rispetto agli accadimenti: al contrario, noi la raccontiamo in maniera oggettiva. Gli altri hanno presentato le liste con due, tre o quattro candidati, in realtà hanno presentato i simboli; noi il 27, alle 17:30, nel cortile di palazzo Di Paola presenteremo tutte e tre le liste, e lo faremo dando la possibilità ai candidati e alle candidate di potersi raccontare in pochi minuti. Il 30 di maggio, alle 19, saremo a Sassa presso la scuola di Pagliare; il 1 giugno, alle 18:30, a Bagno, presso il Centro di accoglienza Chiesa madre; il 2 giugno saremo, invece, alle 16:30 a Filetto, alle 17:30 ad Assergi in piazza San Franco, alle 19 a Camarda. Ci sarà sicuramente anche un passaggio a Pianola; andremo il 3 giugno alle 17 a Onna, al Centro polifunzionale, ed alle 18 a Monticchio presso il Centro anziani”.

E ancora: “Sarò a San Vittorino il 4 giugno alle 17, il 5 a Tempera alle 17:30 presso il locale degli Usi civici; il 6 giugno faremo una visita a Roio e, alle 18, ci soffermeremo presso la struttura ‘Compagnia del viaggiatore’ per ricevere la comunità di Pettino e Cansatessa. Il 7 giugno saremo ad Arischia, alle 17:30 in piazza Duomo; giovedì 9 giugno, alle 18, chiuderemo la campagna sul territorio a Preturo. Il 10 giugno il comizio finale, vedremo in quale piazza del centro storico”.

Per Di Benedetto arriveranno con ogni probabilità il 10 giugno i big di + Europa, Emma Bonino e il sottosegretari Benedetto Della Vedova e Matteo Richetti