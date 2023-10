FOSSACESIA: OK AL PROGETTO PER IL PARCO DELLA LIBERTA’, CALCETTO E BASKET TRA GLI INTERVENTI

FOSSACESIA – Il Comune di Fossacesia partecipa al bando regionale per la concessione di contributi per realizzare, ammodernare e rinnovare le dotazioni territoriali (opere di urbanizzazione ex Legge regionale 40/2017) con il progetto di sistemazione del Parco urbano denominato della Libertà, compreso tra Via 1° Maggio, e via Colle dell’Erco.

Un progetto, approvato recentemente dalla Giunta Comunale, che prevede una spesa di 130.000 euro, di cui 100mila chiesti appunto alla Regione e 30mila di fondi comunali. “La scelta di candidare il Parco della Libertà è dovuta per rispondere al meglio ai criteri del bando regionale al fine di ottenere un punteggio tale da rientrare in graduatoria in posizione utile e finanziabile così da riqualificare una porzione di territorio di circa 6100 mq inserito in un contesto periferico urbanizzato – sottolinea il sindaco Enrico Di Giuseppantonio -. In caso di finanziamento, infatti, sarà realizzato un impianto sportivo polivalente recintato di 6 metri per permettere ai giovani di praticare calcetto e basket su una pavimentazione speciale sintetica con accesso attraverso un percorso pedonale pavimentato ed illuminato direttamente dal parcheggio di Via Colle dell’Erco privo di barriere architettoniche”. Nel progetto inoltre sono previsti nuovi punti luce dell’area ad oggi poco illuminata, nuove panchine con fontanella e cestini porta rifiuti differenziati.

“L’obiettivo dell’Amministrazione comunale nasce dalla necessità della popolazione giovanile di avere degli spazi per la pratica dello sport e del tempo libero – mette in evidenza l’assessore ai Lavori Pubblici, Danilo Petragnani -. Infatti, a causa della impraticabilità del campetto di via 25 Aprile che a breve sarà area di cantiere per i lavori di ristrutturazione della vecchia scuola materna, i giovani tendono a giocare a calcio in piazza Fantini e nei parchi pubblici dove ci sono bambini piccoli e mamme con passeggini, con evidenti disagi”.