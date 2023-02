L’AQUILA, POSTE ITALIANE: ECCO I PRIMI 18 VEICOLI ELETTRICI PER CONSEGNA PACCHI E CORRISPONDENZA

L’AQUILA – Consegne sempre più “green” all’Aquila: sono infatti entrate in funzione 18 auto completamente elettriche per il recapito di pacchi e corrispondenza in città.

Si tratta dei primi veicoli di questa tipologia a disposizione dei portalettere del Centro di Distribuzione di Centi Colella, dove sono state installate anche 34 colonnine elettriche con una potenza di 7,4 kW per la ricarica dei mezzi. Nelle prossime settimane è prevista la consegna di ulteriori 16 veicoli elettrici.

Le caratteristiche dei nuovi mezzi. I nuovi mezzi sono caratterizzati da una potenza di 100 kW, una autonomia di 350 km, una velocità massima di 140 km/h e un volume di carico di 1.000 litri. Le particolari caratteristiche e gli allestimenti dei nuovi veicoli ad energia pulita aumentano sia la sicurezza per il conducente sia la capacità di carico in modo da sostenere la crescente domanda di servizi generata dall’aumento del commercio online. Le auto consentono anche la ricarica veloce dalle apposite colonnine, garantendo 100 km di autonomia con 12 minuti di ricarica.

I numeri del Centro di Distribuzione. Presso il Centro di Distribuzione di Centi Colella sono applicate 104 risorse tra portalettere, addetti alle lavorazioni interne e figure di staff che svolgono il servizio di recapito all’Aquila e in altri 29 comuni limitrofi. L’intero territorio di competenza del Centro è composto da 35.600 numeri civici tra abitazioni, attività commerciali, uffici e studi professionali. Ogni giorno i portalettere aquilani percorrono mediamente 3.000 km tra le attività di recapito e quelle di trasporto, di cui 1.000 con i nuovi mezzi green.

Obiettivo carbon neutrality.

Il rinnovo della flotta aziendale attraverso la sostituzione del parco veicoli esistente con mezzi “green” è uno degli impegni che consentiranno a Poste Italiane di raggiungere entro il 2030 l’obiettivo di “zero emissioni nette di anidride carbonica” e proseguirà per tutto il 2023 coinvolgendo numerosi centri di distribuzione sul territorio regionale e nazionale, per arrivare a 28mila mezzi verdi entro il 2024 in tutta Italia. In coerenza con l’adesione all’Accordo di Parigi e al New Green Deal, Poste Italiane si è posta l’ambizioso obiettivo di dare il suo contributo al raggiungimento degli obiettivi internazionali di carbon neutrality entro il 2030, in largo anticipo rispetto alla tempistica definita dall’Unione.

L’impianto fotovoltaico. Tra le altre iniziative a sostegno del risparmio energetico, l’installazione di nuovi sistemi fotovoltaici nelle sedi aziendali. In Abruzzo ad oggi si contano già 9 impianti, di cui uno realizzato presso la sede direzionale di Centi Colella all’Aquila (il più grande in tutta la regione e tra i più grandi in Italia) e attivo dal dicembre 2011. Composto da 1.332 moduli tra la copertura della sede e l’adiacente parcheggio, l’impianto occupa una superficie di 2.050 mq, in grado di generale una potenza complessiva di 320 kWp e una produzione annua di 4.300 kWh, che consente un risparmio in termini di emissione di anidride carbonica di circa 230 tonnellate annue e un risparmio dei consumi elettrici del 100% per l’intero immobile, che oltre al Centro di Distribuzione ospita la Filiale provinciale, la Polizia Postale e l’ufficio postale di L’Aquila 1.

L’installazione di sistemi fotovoltaici fa parte di un progetto più ampio di Poste Italiane, che prevede l’installazione di impianti con una potenza media di circa 50kWp per un perimetro di potenza complessiva pari a circa 19MWp, intervenendo su siti di medie e grandi dimensioni tra cui uffici postali, sedi direzionali e centri di meccanizzazione postale.