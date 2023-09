LIBRI D’AUTORE PER LA FESTA DI SAN GABRIELE: A MONTORIO SGARBI PRESENTA “RAFFAELLO. UN DIO MORTALE”

MONTORIO AL VOMANO – La festa di San Gabriele chiude la kermesse estiva di Gran Sasso Live, patrocinata e sostenuta dal Comune di Montorio al Vomano (Teramo), con un appuntamento d’eccezione.

Domani, domenica 10 settembre, alle ore 20, presso il cineteatro Tonino Valerii, il critico d’arte, sottosegretario di Stato alla Cultura Vittorio Sgarbi, presenta il suo libro “Raffaello. Un Dio mortale”, vincitore del premio letterario Carlo Levi 2022, sezione saggistica.

Vittorio Sgarbi compone il suo racconto di Raffaello, dal commovente rapporto con il padre e la madre, al magistero di Pietro Perugino, dagli affreschi delle Stanze Vaticane fino al torbido amore per la Fornarina che destabilizzò la sua calma olimpica. E ogni volta Vittorio Sgarbi percorre la fitta rete di legami con i pittori del suo tempo: l’ammirazione per Leonardo, il rapporto contrastato con Michelangelo, l’amicizia con Bramante.

“Siamo onorati – commenta in una nota il sindaco Fabio Altitonante – di accogliere il Sottosegretario Sgarbi nel nostro Comune, dove oggi la cultura è al centro per il rilancio sociale ed economico del territorio”.

L’associazione culturale San Gabriele ha organizzato per i suoi 10 anni una serie di eventi tra il 9 e il 10 settembre, tra cui il concerto a ingresso gratuito degli Zero Assoluto (sabato 9 settembre dalle ore 21.30 in via Settembrini), e si concluderà la sera del 10 settembre con Marco Morandi in concerto.

“Facciamo i nostri complimenti all’associazione San Gabriele, la cui festa è diventata il simbolo della fine dell’estate montoriese. Anche quest’anno abbiamo voluto sostenerla, con il contributo del Comune, premiando l’impegno di questi 10 anni di attività”, conclude il sindaco Altitonante.