MONTORIO AL VOMANO: ALTITONANTE, “TRA 900 GIORNI NUOVO POLO SCOLASTICO, GRANDE RISULTATO”

MONTORIO AL VOMANO – La commissione ha aggiudicato la gara europea di appalto integrato per l’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione lavori per la realizzazione del nuovo polo scolastico nel Comune di Montorio al Vomano (Teramo).

L’impresa aggiudicataria avrà 90 giorni per realizzare il progetto esecutivo, dove sarà coinvolta anche la dirigente scolastica per eventuali osservazioni/ miglioramenti, e meno di 800 giorni per realizzare i lavori.

“Si è svolta la gara europea per la realizzazione un progetto bellissimo, che riunirà le due scuole che abbiamo oggi – spiega in una nota il sindaco Fabio Altitonante – Il finanziamento totale è di 16,2 milioni di euro, compresi gli espropri e tasse. Ci saranno spazi per laboratori didattici, classi di informatica, di musica e per specifici approfondimenti disciplinari. Nel nuovo polo scolastico ci saranno una palestra di tipo B1, aperta anche alla comunità extra-scolastica, una biblioteca, un auditorium, dove si potranno ospitare anche eventi e spettacoli fuori dall’orario scolastico, e molto altro. Inoltre, il nuovo polo scolastico, grazie a un progetto che prevede elevati standard di sostenibilità, avrà irrisori costi energetici e di gestione”.

Il nuovo polo scolastico riunirà in un’unica sede la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, che fanno parte dell’Istituto comprensivo Montorio-Crognaleto, attualmente localizzate in via Santa Giusta e in via Croce, e sorgerà nell’area via De Dominicis- Bologna.

“Entro marzo 2024 ci sarà la posa della prima pietra. Abbiamo rispettato perfettamente il cronoprogramma, che avevamo annunciato ai cittadini. La scuola aprirà i cancelli per l’anno scolastico 2025/2026. Per troppi anni noi montoriesi abbiamo ascoltato promesse sulla nuova scuola. La nostra Amministrazione, grazie a una convenzione con il Politecnico di Milano, ha fatto lo studio per la localizzazione ottimale e il progetto di fattibilità, ha trovato i fondi, fatto la gara europea e ora si parte. Facciamo i complimenti agli Uffici comunali, per lo straordinario lavoro svolto. Il cambio di passo nel Comune di Montorio è sotto gli occhi di tutti”, conclude Altitonante.