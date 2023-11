MALTEMPO: FREDDO, VENTO E ALBERI CADUTI IN ABRUZZO

PESCARA – Nuova ondata di maltempo sull’Abruzzo: vento forte, pioggia e un brusco calo delle temperature, con la neve a quote anche basse e nevischio che, in alcuni istanti, è caduto perfino sulle zone costiere. A creare problemi sono soprattutto le raffiche di vento.

Sulla strada statale 16, tra Silvi e Pineto (Teramo), nei pressi della Torre di Cerrano, un albero è caduto in strada, travolgendo un’auto in transito. L’automobilista alla guida è rimasto lievemente ferito.

In pieno centro a Pescara, in viale Regina Margherita, un grosso albero è caduto sulla carreggiata, danneggiando le auto in sosta e creando problemi alla viabilità, ma senza, miracolosamente, provocare danni a persone, in un tratto di strada sempre molto trafficato.

Numerosi, su tutto il territorio regionale, gli interventi dei Vigili del Fuoco.

Disagi anche a Ortona (Chieti), dove il sindaco, Leo Castiglione, questa mattina ha deciso la sospensione delle attività didattiche.