MARCIA PER L’AGRICOLTURA: LUNEDI’ 29 GENNAIO TRATTORI A CHIETI

CHIETI – Una marcia per l’agricoltura, a livello internazionale contro le politiche della Ue che andrebbero a minacciare la sopravvivenza stessa delle aziende e la salute dei cittadini; a livello locale contro i contributi, ritenuti sproporzionati rispetto ai servizi erogati, imposti dal Consorzio di Bonifica Centro.

È quella in programma lunedì prossimo, 29 gennaio, a Chieti Scalo organizzata dal Comitato Bonifica Sostenibile.

Comune di Chieti e Questura hanno autorizzato la manifestazione che prevede alle 10 il raduno dei mezzi agricoli nei pressi dello stadio Angelini in viale Abruzzo, con l’area antistante il centro tecnico federale “La Casa della Pallamano” riservata alla sosta dei mezzi. Sempre alle 10 i partecipanti al corteo a piedi si ritroveranno in via Feltrino. L’intera via sarà chiusa al traffico e al parcheggio.

Il corteo a piedi partirà intorno alle 10:30 in direzione Consorzio di Bonifica percorrendo viale Abruzzo; all’all’altezza dello stadio si uniranno i mezzi agricoli per proseguire tutti in direzione Consorzio. Per la manifestazione è stata chiusa al traffico via Liri, punto di arrivo del corteo, onde consentire il parcheggio dei mezzi agricoli. La manifestazione dovrebbe concludersi entro le 13, dopodiché la strada tornerà transitabile.