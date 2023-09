PESCARA, IL 20 SETTEMBRE RECUPERO CONCERTO NEK E RENGA: “MI SCUSO MA CON SALUTE NON SI SCHERZA”

PESCARA -“È stata riprogrammata la nuova data di Pescara: segnatevi mercoledì 20 settembre. Sono contento di potervelo comunicare e mi scuso con tutti quelli a cui ho causato disagio, ma io quel giorno non avrei avuto la forza di salire sul palco e di darvi quello che avreste meritato”.

Con un video pubblicato sui social Nek annuncia così la nuova data per il concerto con Francesco Renga, in calendario a Pescara lo scorso 10 settembre, nell’ambito del Festival dannunziano, e che era stato annullato a causa di un’influenza che aveva colpito il cantante.

Il concerto, quindi, si terrà mercoledì 20 settembre, alle 21.25, al Teatro D’Annunzio di Pescara.

“Concludiamo il Festival” ha scritto il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, tra gli ideatori del Festival, ricondividendo sulle sue pagine il video del cantante che, scusandosi più volte, ha sottolineato: “sapete che con la salute non c’è da scherzare. Ma la cosa più importante è aver trovato un nuovo giorno per poterci rivedere”.

Sul sito Ciaotickets.com viene spiegato: “I biglietti già acquistati per la data del 10/09/2023 saranno automaticamente validi per accedere nella nuova data del 20/09/2023, l’acquirente impossibilitato a partecipare nella nuova data potrà chiedere il rimborso entro e non oltre le ore 24:00 di venerdì 15/09/2023”.