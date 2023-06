PIANO MOBILITA’ RURALE NEL PARCO SIRENTE-VELINO: UN QUESTIONARIO PER COINVOLGERE LA GENTE

L’AQUILA – Un questionario anonimo per delineare abitudini e proposte in merito alla mobilità nel territorio del Parco regionale Sirente Velino.

Tutta la popolazione è invitata a partecipare all’iniziativa, finalizzata al coinvolgimento attivo dei cittadini in uno studio che sarà la base della redazione del Piano di Mobilità Rurale Sostenibile dell’Ente. Un progetto – che rientra tra le iniziative messe in campo dal Parco come prima Green Community d’Italia – costruito sui principi di integrazione, partecipazione e valutazione e che mira a rendere la popolazione locale protagonista e artefice del cambiamento.

L’adesione dei cittadini al questionario sarà utile e preziosa per ottenere un reale riscontro dell’attuale situazione relativa alla mobilità nel territorio del Parco Sirente Velino e, in un secondo momento, per giungere all’elaborazione di idee e proposte che riguarderanno proprio l’area Parco. Il questionario sarà online fino al 17 giugno. Il Piano della Mobilità Rurale Sostenibile sarà uno strumento fondamentale per la salvaguardia e la promozione dell’ambiente e, altresì, per seguire la strada di uno sviluppo sostenibile del territorio. Si tratta, infatti, di un Piano strategico che, partendo dalle necessità di residenti ed ospiti, individua possibilità di miglioramento della qualità della vita e della permanenza/vacanza nell’area di riferimento. Il risultato finale sarà, quindi, un Piano specifico redatto in base alle caratteristiche dell’area Parco e dei suoi 22 Comuni.

In sintesi, sarà elaborata una strategia per migliorare la mobilità, favorendo l’uso di mezzi di trasporto a basso impatto ambientale, quali bici, mezzi elettrici e car pooling. Tuttavia, solo attraverso la collaborazione di tutti si riuscirà a mettere a punto una strategia realmente efficace e realizzabile: per questo motivo sarà centrale il ruolo svolto dai cittadini e la loro partecipazione al questionario anonimo. Al seguente link sono riportate le domande del questionario, composto da 6 sezioni che riguardano le abitudini di spostamento e la propensione al cambiamento di chi vive nel Parco. Grazie alla partecipazione attiva della cittadinanza, sarà possibile raccogliere informazioni specifiche e dettagliate per elaborare una strategia su misura per l’area del Parco.

Il formulario anonimo è aperto e disponibile già da giovedì 4 maggio e sarà online fino a sabato 17 giugno. Chiediamo a tutti i cittadini di dedicare alcuni minuti alla compilazione ed essere protagonisti del cambiamento, verso una mobilità più sostenibile all’interno del nostro bellissimo territorio.