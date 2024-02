REGIONALI: CASTALDI E D’AMICO PRESENTANO I CANDIDATI M5S IN PROVINCIA DI PESCARA

PESCARA – Oggi a Pescara, al Palazzo della Provincia, il Movimento 5 Stelle ha tenuto la conferenza stampa per la presentazione delle candidate e dei candidati al Consiglio regionale per la provincia di Pescara, a sostegno del Candidato Presidente Luciano D’Amico.

Presente, oltre allo stesso D’Amico, anche il Coordinatore regionale M5S, Gianluca Castaldi.

“Sono veramente felice e orgoglioso di essere qui oggi – ha detto Castaldi – a presentare una squadra composta da validi professionisti, che ha deciso di sostenere Luciano D’Amico. Un candidato Presidente civico che sta guidando con capacità la coalizione Patto per L’Abruzzo, valorizzando ciò che unisce la pluralità delle forze, politiche e civiche, che la rappresentano. La nostra squadra di candidati al Consiglio regionale è composta da cittadini che per amore della propria terra hanno scelto di mettersi a disposizione del Movimento e della propria comunità. L’obbiettivo del M5S, come sempre, è quello di portare la voce degli abruzzesi nelle istituzioni e lo stiamo perseguendo lavorando con grande entusiasmo a un progetto che si sposa pienamente con le nostre idee e i nostri valori fondanti: rimette al centro dell’agenda di Regione Abruzzo le istanze dei territori e dei cittadini che li abitano. Abbiamo una squadra di professionisti validissima, che per la prima volta si affaccia alla politica, ma anche volti già conosciuti al Movimento 5 Stelle, come quello della Consigliera regionale M5S uscente, Barbara Stella, o quello di Erika Alessandrini, Capogruppo del M5S nel Comune di Pescara, che hanno già dimostrato il proprio valore all’interno delle istituzioni”.

Alle parole di Gianluca Castaldi seguono quelle del Candidato Presidente Luciano D’Amico:

“Abbiamo un progetto straordinario, che si basa sul rispetto per la nostra terra, sulla volontà di vivere un futuro che sia scritto qui in Abruzzo e che rimetta al centro del dibattito politico le reali esigenze degli abruzzesi. L’obiettivo, quindi, non è solo quello di un semplice cambio di governance, ma di un modo diverso di governare: basato sull’ascolto costante dei cittadini e una visione, a medio e lungo termine, che riporti l’Abruzzo a essere una regione inclusiva, equa e dove nessuno sia lasciato solo. E il Movimento 5 Stelle, proprio su questi impegni, avrà un ruolo di assoluto rilievo. Solo insieme possiamo finalmente scrivere una nuova pagina nella storia della nostra Regione” conclude D’Amico.

I CANDIDATI E LE PRESENTAZIONI

Barbara Vicaretti

“Sono nata nel 1974, sono sposata ed ho tre figli. Vivo nel mio amato paese, Popoli Terme. Ho conseguito la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Teramo. Sono un intermediario assicurativo. Ho sempre avuto un forte interesse per la politica anche se, per esperienza diretta, ne ho conosciuto i lati peggiori. Credo fortemente nel progetto politico del Movimento, nel suo leader e nella possibilità di svolgere incarichi politici con onore e fedeltà d’intenti nell’interesse dall’intera comunità. Sono particolarmente sensibile alle politiche sociali avendo un figlio con lo spettro autistico. Credo nella giustizia, nelle persone perbene e nei valori e principi fondanti la carta del MoVimento”.

Berardo Di Giandomenico

“Sono nato ad Alanno ma da anni vivo a Catignano. Sono un Perito Agrario, sposato e padre di due figli. Per 35 anni ho svolto la professione di Docente Formatore, coadiutore Amministrativo, Orientatore e Tutor aziendale presso il FORMEDIL di Pescara, e Tecnico del CPT per la Sicurezza nei luoghi di lavoro con funzioni di consulenza. Mi sono avvicinato al M5S anni fa, in precedenza ho avuto un’esperienza come consigliere comunale nel Comune di Catignano. Ho sempre collaborato con i portavoce nelle istituzioni, ho ideato e stilato numerose proposte di Legge Regionali che sono state portate poi in Consiglio dal M5S”.

Daniele Caruso

“Ho 37 anni e vivo tra Popoli e Pescara. Sono Diplomato in telecomunicazioni sono un Vigile del Fuoco. Ho fatto parte di diverse associazioni di volontariato, culturali e per la tutela degli animali. Mi sono candidato perché non voglio arrendermi all’idea che la politica appartenga sempre ai soliti noti o a chi ne fa un centro di interessi. Mi ritengo un giovane che vuole dare un nuovo volto e una nuova credibilità alla politica di oggi. Abbraccio i valori del Movimento 5 Stelle e vorrei rappresentare i cittadini avendo come faro ispiratore sempre le loro reali esigenze”.

Carlo Madeo

“Ho frequentato la facoltà di Economia e commercio a Salerno. A soli 20 anni ero già insegnante tecnico pratico a Vercelli. Ho insegnato per una vita, ed è proprio la mia professione che mi ha portato, tanti anni fa, a Pescara insieme a mia moglie e alle mie due figlie. Nel 2011 sono andato in pensione. Ho dedicato la mia vita all’insegnamento e sono autore di manuali di educazione tecnica, con notevole successo nelle scuole medie di tutta Italia. Mi sono avvicinato alla politica nel 2003 e poi nel 2008 al Movimento 5 stelle. Credo molto nella partecipazione attiva dei cittadini alla vita politica, infatti fin da ragazzo ho partecipato ai movimenti associativi”.

Barbara Stella

Erika Alessandrini

“Nata e cresciuta a Pescara, ho frequentato il liceo classico G. D’Annunzio per poi conseguire la laurea con lode in Ingegneria Edile – Architettura. Ho uno studio tecnico e opero nella pianificazione territoriale e nell’edilizia civile, sportiva e industriale. La mia passione per la musica mi ha portato al Conservatorio L. D’Annunzio di Pescara facendo esperienza in orchestre di ambito cittadino e nazionale. Da oltre 10 anni canto nel Coro dell’Accademia partecipando a concerti su palcoscenici nazionali e internazionali. Dal 2014 sono Consigliera comunale del M5S nella città di Pescara. Nel 2019 ho avuto l’onore di candidarmi come Sindaco di Pescara spinta dalla forza di un meraviglioso gruppo di attivisti e appassionati, con i quali, in questi anni ho sentito il valore e la bellezza di potermi occupare della nostra città. Oggi mi candido in Regione per lavorare, con la stessa tenacia e caparbietà, per il nostro Abruzzo”

Domenico Arces

“Sono Dirigente d’azienda certificato RINA, iscritto all’albo Innovation Manager e Industry 4.0 del MISE. Sono un Ingegnere Meccanico. Ho svolto la mia attività nei settori Siderurgico, Automotive, Gomma e Plastica presso multinazionali e PMI, in vari ruoli tecnici e gestionali, con alterni periodi di lavoro in Italia, Germania, USA e Cina. Mi occupo anche di Consulenze di aziende industriali. Sono stato Auditor nel progetto Sviluppo PMI di FEDERMANAGER Lombardia per la valutazione della maturità digitale delle imprese a favore della Trasformazione digitale e della Sostenibilità. Ho svolto corsi di Gestione dei beni confiscati alle mafie, per la diffusione della legalità. Nel M5S dal 2010 a Montesilvano, dove vivo”.