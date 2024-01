REGIONALI: MARINELLI (PD), “SU CANDIDATURE INDECENTE BALLETTO CENTRODESTRA”

L’AQUILA – “È privo di qualsiasi decenza il balletto tutto interno al centrodestra sulle candidature alle presidenze di Regione, uno spettacolo squallido che avviene proprio nei territori guidati dai sodali di Meloni & co”.

Lo scrive in una nota il segretario regionale del Pd Abruzzo Daniele Marinelli, che continua: “Sembra di assistere a uno scambio di figurine: se tu non mi dai Solinas, io non ti do Marsilio; ma i nomi potrebbero essere intercambiabili, perché nell’obiettivo di costoro c’è soltanto il posto da occupare e non il profilo migliore da proporre agli elettori”.

“La lite scoppiata nella destra romana dimostra due cose: l’insoddisfazione nei confronti del governo Marsilio, che viene messo costantemente in discussione (si ricordi la dichiarazione del leghista Andrea Crippa già nel novembre scorso) e l’ennesima dimostrazione che al trio Meloni-Salvini-Tajani non importa nulla dell’Abruzzo, perché le scelte per l’Abruzzo si fanno a Roma, non in base alla capacità di governare ma al Risiko del potere da comporre”, conclude.