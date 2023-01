TERREMOTO, INGV: IN AREA FORLI’-CESENA 23 SCOSSE DAL 26 GENNAIO

ROMA – L’epicentro del terremoto di magnitudo 4.1 registrato alle 6:32 a sud ovest di Gambettola (Forlì-Cesena) è nella stessa zona dell’evento di due giorni fa, 26 gennaio, sempre di magnitudo 4.1.

Dalla mappa della sismicità strumentale emerge che in questa parte della provincia di Forlì-Cesena nell’ultimo mese sono stati registrati oltre 40 terremoti: 23 di questi dal 26 gennaio, con magnitudo compresa tra 1.4 e 4.1.

Lo rende noto l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, sottolineando che dopo l’evento di stamattina sono state localizzate altre quattro scosse di magnitudo compresa tra 1.6 e 2.2.

Il terremoto è stato avvertito ampiamente in Romagna soprattutto nelle aree costiere tra Cesena, Forlì e Rimini.

Risentimenti sono stati rilevati anche verso sud lungo la costa settentrionale delle Marche, in provincia di Pesaro. L’area in questione in passato ha risentito soprattutto gli effetti di terremoti avvenuti in aree limitrofe: ad esempio, il terremoto del 11 agosto 1483 di magnitudo stimata Mw 5.7 in Romagna. Altri eventi significativi sono quelli del 1875 e i terremoti riminesi del 1916.