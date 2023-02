TRASPORTI TUA: “ANOMALIA A IMPIANTO ELETTRICO AUTOBUS PESCARA-LANCIANO”, INTERVENTO VIGILI DEL FUOCO

PESCARA – “Un’anomalia all’impianto elettrico dell’autobus che ha prodotto un leggero fumo bianco”.

Questa mattina, intorno a mezzogiorno, nel terminal bus di Pescara, Tua – la società di trasporto unico regionale – “ha richiesto prudenzialmente l’intervento dei vigili del Fuoco che sono prontamente intervenuti sul posto, supportati dalla squadra manutentiva aziendale”, si legge in una nota.

“Il mezzo è stato successivamente trainato nell’officina di Pescara per le verifiche del caso. Il bus, in partenza per Lanciano, era stato manutenuto ieri. L’episodio non ha provocato alcun danno a persone e a cose”, viene sottolineato.

La Società Unica di Trasporti “ha sostituito immediatamente il bus interessato dall’anomalia con un altro mezzo e la corsa Pescara-Lanciano è stata svolta regolarmente senza arrecare alcun disagio all’utenza”, conclude la nota.