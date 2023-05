VOTO TERAMO: IL 9 MAGGIO ELLY SCHLEIN IN CITTA’ A SOSTEGNO DI D’ALBERTO

TERAMO – Elly Schlein, segretaria nazionale del Partito Democratico, sarà a Teramo per un evento a sostegno del Pd locale e del candidato sindaco Gianguido D’Alberto.

L’incontro si terrà martedì 9 maggio, a partire dalle ore 21, in Piazza Sant’Anna.

“Un segnale di grande attenzione, quello della segretaria nazionale, nei confronti dei territori e di tutte le comunità del Partito Democratico”, commentano in una nota i segretari comunale, provinciale e regionale del Pd, Pamela Roncone, Piergiorgio Possenti e Michele Fina.

“La positiva esperienza di Teramo, che ha visto in questi cinque anni il Pd in prima linea, al fianco di Gianguido D’Alberto, è esempio evidente di quanto sia importante declinare nelle singole realtà temi e politiche che riguardano e toccano tutti i cittadini. Contrasto alla precarietà, lotta per la giustizia climatica, Istruzione e Sanità pubbliche e di qualità, tutela dei diritti sociali, sono alcuni dei temi con i quali Elly Schlein ha ottenuto la vittoria alle primarie di febbraio, avviando l’atteso ‘nuovo corso’ del Partito Democratico che oggi trova concretezza nell’opposizione al Governo della destra e in chiare proposte alternative”, concludono.