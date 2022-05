A24-A25, GRIPPA (M5S): “GOVERNO DICA CHE PIANI HA PER STRADA DEI PARCHI”

ROMA – “La sicurezza e il diritto alla mobilità vengono prima di ogni altra cosa e i cittadini devono poter percorrere in tutta serenità quella che è una delle più importanti arterie autostradali del Paese”.

È quanto afferma in una nota la deputata del MoVimento 5 Stelle Carmela Grippa, capogruppo in Commissione Trasporti.

“Il blocco delle tariffe per la A24 e la A25 fino al 31 dicembre 2022 – aggiunge -, annunciato in aula dal Ministro delle Infrastrutture e mobilità sostenibili Enrico Giovannini, è un’ottima notizia anche in considerazione del valore strategico dell’infrastruttura, come sottolineato anche dalla Protezione civile. Da lì passa tutta l’economia del turismo della Regione già messa a dura prova dal sisma prima, e successivamente dagli effetti negativi della pandemia. Interventi mirati sul blocco delle tariffe, che tutelano soprattutto i tanti pendolari abruzzesi e romani, devono, però, essere accompagnati da decisioni coraggiose su quale futuro il Governo intende dare a questa importante direttrice. Intende forse nazionalizzarla? E a che punto è, ad esempio, l’istituzione della società in house del Mef istituita con il decreto infrastrutture?”.

“Da parte mia continuerò a lavorare senza sosta, come fatto già in tutti questi anni, perché si arrivi a una soluzione che tenga insieme la tutela del diritto alla mobilità, la manutenzione costante e di conseguenza la sicurezza dei cittadini. Serve coraggio e una visione se vogliamo accompagnare il cambiamento allo sviluppo di un territorio per troppo tempo dimenticato”, conclude.