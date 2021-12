COVID, DE LUCA: “RAGIONARE SU RIAPERTURA SCUOLE A FINE GENNAIO”

NAPOLI – “Bisogna cominciare a ragionare seriamente sulla riapertura dell’anno scolastico. Mi auguro che sia possibile nei prossimi giorni fare un ragionamento pacato e responsabile”.

Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, suggerendo di “utilizzare un mese di tempo per ampliare per quanto più possibile l’area di vaccinazione” anti-Covid “per i bambini più piccoli, per arrivare magari a fine gennaio e riaprire le scuole in condizioni di maggiore sicurezza”.

De Luca ha evidenziato, nel corso di una diretta Facebook, che attualmente “il grosso del contagio riguarda oggi la fascia di età 0-16 anni. Riteniamo – ha domandato – che si possa procedere all’apertura dell’anno scolastico il 10 gennaio in condizioni di tranquillità sanitaria e psicologica per le famiglie? So bene che è un tema delicatissimo. Abbiamo lavorato in questi mesi per non chiudere le scuole, è una parte del piccolo miracolo che abbiamo fatto in Campania, ma pensate che una mamma o un papà, se in una classe c’è un bambino positivo, anche se non c’è la didattica a distanza manderà a scuola il proprio bambino? Ragioniamoci, abbiamo qualche giorno di tempo”.

“A me – rimarca il governatore – sembrerebbe più ragionevole utilizzare un mese di tempo per ampliare per quanto più possibile l’area di vaccinazione per i bambini più piccoli, per arrivare magari a fine gennaio e riaprire le scuole in condizioni di maggiore sicurezza. Non vado oltre, mi limito a segnalare questo dato: il grosso dei flussi di contagio vengono oggi da quella fascia di età più bassa e l’apertura dell’anno scolastico è prevista per il 10 gennaio. Credo che valga la pena di riflettere senza ideologismi, sapendo che la chiusura delle scuole è un tema delicatissimo, ma sapendo che abbiamo un tema prioritario che è la tutela della salute dei nostri bambini”.