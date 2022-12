COVID, FONTANA: “DA PRIMI TAMPONI SOLO VARIANTI OMICRON, STAVOLTA COORDINAMENTO GOVERNO-REGIONI”

MILANO – “L’esito del sequenziamento dei primi tamponi effettuati ai passeggeri in arrivo dalla Cina a Malpensa ci rassicura. Il team del laboratorio dell’Asst 7 Laghi ha infatti riscontrato solo sottovarianti di Omicron già presenti sul territorio italiano e da cui siamo protetti. Continueremo comunque a sequenziare i tamponi positivi per confermare i primi risultati”.

Così il presidente di Regione Lombardia commenta l’esito del sequenziamento dei primi 15 tamponi positivi, arrivato questa mattina dal laboratorio dell’Asst 7 laghi, effettuati il 26 dicembre, dai passeggeri di due voli provenienti dalla Cina a Malpensa.

“Voglio sottolineare – evidenzia il presidente – che questa volta finalmente c’è stata un’azione coordinata tra Regione e Governo nazionale e in breve tempo si sono adottati provvedimenti che ci hanno consentito di avere un primo quadro di quanto sta accadendo nel paese asiatico. Ringrazio anche il premier e il ministro dei Trasporti per essersi fatti già portavoce in Europa della richiesta di un coordinamento a livello europeo, perché è chiaro che controllare solo i voli diretti e non quelli che fanno scalo, sia un’azione incompleta”.