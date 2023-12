NON SI ERA VACCINATO CONTRO IL COVID: GIUDICE DI PACE AQUILANO ANNULLA UNA MULTA DI 100 EURO

L’AQUILA – Il giudice di pace del tribunale aquilano ha annullato una multa di 100 euro a un 50enne cui era stata inflitta dalla Agenzia delle entrate in quanto non vaccinato contro il Covid. Lo riporta il Messaggero.

Secondo quanto si è appreso l’imposizione era illegittima in quanto sarebbe provato che la carica virale dei vaccinati non risulta diversa da quella di chi non si è vaccinato, come scritto in diversi studi scientifici.

A supporto di questa tesi ci sono diverse sentenze a livello nazionale con esito simile considerando che l’imposizione al trattamento sia contraria alla norma costituzionale che all’articolo 32 tutela la salute individuale.