L’AQUILA – Dai 7,5 milioni per le imprese agricole danneggiate dalle avverse condizioni meteo ai 1,3 milioni per ospitare le due tappe abruzzesi dei Giro d’Italia e i 400.000 euro per i mondiali Indoor invernali Ovindoli e Rocca di Mezzo. Dai 1,3 milioni per l’esenzione dall’Irap a vantaggio delle organizzazioni e associazioni di volontariato e per le associazioni di promozione sociale, ai 4,7 milioni nel triennio per i ritiri precampionato del Napoli calcio a Castel di Sangro. Dai 600.000 per i disabili che vogliono conquistare una vita indipendente e i 500.000 euro per i caregiver, ai 600 mila euro in tre anni per il concerto pescarese della Notte dei serpenti. Dai 3.500.000 milioni di euro per contrastare lo spopolamento delle aree montane, con aiuti a chi giovani che si trasferiscono, ai 250.000 euro per partecipare all’Expo Universale di Osaka 2025 e ai 50.00o euro per realizzare opere scultoree a L’Aquila, che esprimano il senso della rinascita della città nel post sisma.

Sono solo alcune delle tantissime voci che è possibile leggere nel testo definitivo della Legge di stabilità esito della “collettazione” da parte degli uffici del Consiglio regionale , ovvero dell’aggregazione dei tanti emendamenti arrivati a raffica la notte del 29 dicembre e durante la giornata del 28 dicembre, con dibattito molto serrato. Si attende ora la pubblicazione sul Bura, per l’entrata in vigore.

Il grosso della manovra è andato a finanziare per l’80% la sanità e poi le altre voci obbligatorie, dal funzionamento di giunta e consiglio, ai trasporti, il sociale e così via.

Nella legge di stabilità ci sono poi oltre a progetti di legge e provvedimenti di varia natura un lunghissimo elenco di finanziamenti mirati, così distribuiti: in parte direttamente nei 30 articoli del testo di legge, altri nell’allegato 1, con un lungo elenco di “stanziamenti continuativi”, e altri ancora nell’allegato 2, che rifinanzia le leggi regionali vigenti. Elencati qui di seguito.

E infine c’è l’allegato 3, già pubblicato integralmente da Abruzzoweb, dove invece c’è il chilometrico elenco di oltre 16,7 milioni di finanziamenti a pioggia, a circa 2.300 tra associazioni culturali, sportive, di volontariato, di protezione civile, piccoli eventi, sagre e feste padronali, parrocchie, circoli nautici, centri studio, bocciofile, pro loco, comitati feste, e anche tanti Comuni, ma non tutti, per opere pubbliche di non alto importo. Erogazioni da tutti i consiglieri regionali, sia di maggioranza, sia di opposizione, e dagli assessori, ciascuno con un budget personale da gestire a discrezione, e con il classico accordo bipartisan, senza fare domanda, bandi, graduatorie, istruttorie e valutazioni terze e tecniche, come avviene in altri casi.

Veniamo dunque a elencare tutti gli stanziamenti nella legge di stabilità, e negli allegati 1 e 2.

I FINANZIAMENTI NEGLI ARTICOLI DELLA LEGGE DI STABILITA’

Per l’istituzione del Fondo per il finanziamento delle imprese agricole danneggiate dalle avverse condizioni meteorologiche, è stata stanziata una delle somme più consistenti, 7.500.000 per l’esercizio 2024.

Si finanziano poi i Mondiali di Rolley 2024 con 2.000.000 di euro, i Mondiali Indoor invernali Ovindoli e Rocca di Mezzo con 400.000 euro, i Campionati Europei Ciclismo su strada con 900.000, il Giro D’Italia 2024 con 1.300.000 euro.

Allo scopo di sostenere la rilevante attività svolta dalla Federazione Italiana Rugby, la Regione Abruzzo riconosce poi un contributo per il triennio 2024-2026 pari a 200.000 euro.

Per la partecipazione alla BIT Milano e altre fiere turistiche sono previsti 500.000 euro, per Expo Universale di Osaka 2025 con 250.000 euro, e per l’affidamento in house di ulteriori servizi in favore di Fira s.p.a. da parte del Dipartimento Sviluppo Economico-Turismo 800.000 euro.

Per il progetto di mobilità sostenibile MoveTE dell’Azienda per il Diritto agli Studi universitari di Teramo, ci sono 500.000 euro.

Al fine di consentire l’allestimento degli spazi da destinare all’accoglienza dei Presbiteri che durante il Giubileo 2025 svolgeranno il proprio ministero presso la Basilica di S. Maria di Collemaggio a L’Aquila, per il biennio 2024-2025 in favore dell’Arcidiocesi dell’Aquila è riconosciuto un contributo di 100.000 euro.

Al fine di compartecipare alle spese sostenute dall’Ente per la realizzazione del G7 previsto per il mese di settembre 2024, c’è un contributo straordinario in favore del Comune di Pescara di importo pari a 150.000 euro.

Per la valorizzazione e promozione dei musei Paparella Treccia di Pescara, della Collezione “G. Acerbo” di Loreto Aprutino e del Museo Costantino Barbella di Chieti vengono stanziati 90.000 euro.

Per contrastare l’alopecia secondaria e le attività di supporto in favore dei pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia, previsti 100.000, euro

Per l’esenzione dall’Irap a vantaggio delle organizzazioni e associazioni di volontariato e per le associazioni di Promozione sociale registrate, ci sono 1.300.000 euro.

Vanno 30.000 euro all’Italian Beach Volley Team, prevedendo lo svolgimento in Abruzzo di collegiali permanenti degli atleti della nazionale italiana, oltre alla promozione del brand “Abruzzo” nel mondo, 300 mila euro invece per compensare, parzialmente, i maggiori costi sostenuti per ovviare all’eccessiva usura e/o danneggiamenti subiti dalle unità di

navi da pesca durante le operazioni di stazionamento, uscita e rientro nel porto canale di Pescara, inclusi i costi per la stipula di polizze assicurative operanti durante le operazioni di uscita, rientro e stazionamento nel medesimo porto canale di Pescara.

Un contributo di 80.00 straordinario va all’associazione Apnea Team Abruzzo, per l’acquisto di un gommone per il salvataggio e le attività in mare dei diversamente abili sulle coste abruzzesi.

Ci sono poi 50.000 euro per l’anno 2024 destinati alla realizzazione di opere scultoree “per celebrare la rinascita della Città dell’Aquila dalla tragedia del sisma che l’ha colpita nel 2009″, e che rappresentino un inno alla vita nonché un segno tangibile e perennemente attuale del messaggio di speranza e rinascita a fronte delle avversità”.

Viene istituita poi la Fondazione “Consiglio regionale Eventi”, con un primo budget di 65mila euro con la “finalità di promuovere, coordinare e curare la gestione e l’organizzazione di tutti gli eventi promossi dal Consiglio regionale e previsti in specifiche leggi regionali.

Per il sostegno economico alle micro e piccole imprese commerciali ed artigiane operanti nel territorio della Regione Abruzzo interessato dai cantieri per la realizzazione di opere

pubbliche e di opere private relative alla ricostruzione post sisma 2009 e post sisma è rifinanziata per euro 100.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2024/2026.

Per la realizzazione di soggiorni educativo-terapeutici e campi scuola nella Regione Abruzzo in favore di bambini ed adolescenti con diabete mellito, sono destinati 30.000 euro per ciascuna annualità del triennio 2024-2026.

Viene dunque istituito il premio Internazionale “Cardinale Giulio Raimondo Mazzarino” e concesso al Comune di Pescina un finanziamento annuale 20.000 euro.

All’Agenzia regionale dell’Abruzzo per la Committenza (Areacom) è riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio per un importo complessivo di 200.000 per la catalogazione dei beni culturali abruzzesi.

Infine per la Notte dei Serpenti, il concerto ideato dal maestro Enrico Melozzi, ci sono 200.000 euro per ciascun anno del prossimo triennio. Per la tutela delle Minoranze Linguistiche 50.000 euro e per Fondo sussidiarietà Terzo Settore 200.000 euro anche qui nel triennio.

TABELLA STANZIAMENTI CONTINUATIVI – ALLEGATO 1

ONERI PER LA REALIZZAZIONE DI UNIONI E FUSIONI TRA COMUNI E DEL PROGRAMMA DI RIORDINO TERRITORIALE

€ 1.290.000,00 nel 2024, € 1.455.000,00 nel 2025, € 1.350.000,00 nel 2026

FINANZIAMENTO FESTIVAL “CARTOONS ON THE BAY”

€ 488.000,00 € 488.000,00 € 488.000,00

INTERVENTI ABRUZZO REGIONE DEL BENESSERE

€ 650.000,00 € 650.000,00 € 650.000,00

CONTRIBUTO IN FAVORE DEL COMITATO ITALIANO PER L’UNICEF PER L’ISTITUZIONE DEL DIFENSORE DELL’INFANZIA

19.000,00 € 19.000,00 € 19.000,00

CONTRIBUTO AL CONSIGLIO REGIONALE DELL’UNIONE ITALIANA CIECHI, PER

L’ACQUISTO DI APPARECCHI TIFLOTECNICI ED ELETTRONICI IN FAVORE DEI NON VEDENTI

€ 28.000,00 € 28.000,00 € 28.000,00

INIZIATIVE PER IL SOSTEGNO ALIMENTARE PER LE PERSONE IN STATO DI POVERTA’ € 250.000,00 € 250.000,00 € 250.000,00

SPESE PER ULTERIORE POTENZIAMENTO E FUNZIONALITA’ DELLA DELEGAZIONE

REGIONALE DELLE SEZIONI ABRUZZESI DEL CLUB ALPINO ITALIANO

8.600,00 € 14.262,12 € 13.232,90

CONTRIBUTI ALLE SEDI PROVINCIALI ABRUZZESI DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALI

MUTILATI ED INVALIDI CIVILI

€ 300.000,00 € 300.000,00 € 300.000,00

CONTRIBUTO ALLA L.A.I.C. – SEDE REGIONALE PER L’ABRUZZO

15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00

SPESE PER IL RISANAMENTO DEL CRUA

390.000,00 € 390.000,00 € 0,00

INTERVENTI IN MATERIA DI SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO

136.057,85 € 148.910,62 € 138.164,49

SERVIZI DI PROMOZ., COMUNICAZ. E PROMO COMMERCIALIZ. DEL BRAND ABRUZZO SUI MERCATI COLLEGATI DA ROTTE AEREE

1.250.000,00 € 1.250.000,00 € 1.250.000,00

SERVIZI DI PROMOZ., COMUNICAZ. E PROMO COMMERCIALIZ. DEL BRAND ABRUZZO SUI MERCATI COLLEGATI DA ROTTE AEREE

€ 250.000,00 € 250.000,00 € 250.000,00

CONVENZIONE TRA LA REGIONE ABRUZZO E LA S.S.C. NAPOLI S.P.A PER I RITIRI ESTIVI

PRECAMPIONATO DELLA PRIMA SQUADRA A CASTEL DI SANGRO

€ 1.220.000,00 € 1.793.792,80 € 1.793.792,80

TRASFERIMENTI AI COMUNI PER LE SPESE DI GESTIONE DEGLI UFFICI IAT REGIONALI 88.555,06 € 99.881,87 € 92.673,90

INTERVENTO FINANZIARIO PER IL CONSORZIO INDUSTRIALE ASI DI TERAMO

€ 250.000,00 € 0,00 € 0,00

FONDO NEL CAMPO DELLO SPORT PER INVESTIMENTI

€ 1.290.000,00 € 1.455.000,00 € 1.350.000,00

CONTRIBUTO AL COMUNE DI GIULIANOVA PER LA PREVENZIONE DEI DISSESTI

IDROGEOLOGICI L.R. 25.8.2006, N.29 ART. 49. DPE013 € 0,00 € 0,00 € 0,00

INTERVENTI PER FRONTEGGIARE IL GRAVE DISSESTO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE

€ 2.700.000,00 € 2.700.000,00 € 2.700.000,00

CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI PER INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA

€ 77.000,00 € 77.000,00 € 77.000,00

INIZIATIVE PER LO SVILUPPO DEL TURISMO SPELEOLOGICO E PER LA CONSERVAZIONE

DEL PATRIMONIO SPELEOLOGICO

€ 12.900,00 € 14.550,00 € 13.500,00

TABELLA DEI RIFINANZIAMENTI DELLE LEGGI REGIONALI – ALLEGATO 2

ATTUAZIONE ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELL’OSSERVATORIO REGIONALE DI POLIZIA LOCALE

€ 34.400,00 nel 2024, € 77.600,00 nel 2025 e € 72.000,00 nel 2026

TRASFERIMENTO ALLE PROVINCE PER IL TRASPORTO E L’ASSISTENZA SCOLASTICA

AGLI STUDENTI DISABILI DELLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI ED UNIVERSITA’ 3.300.000,00 € 3.300.000,00 € 3.300.000,00

PREMIO NAZIONALE PAOLO BORSELLINO

€ 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00

ISTITUZIONE PREMIO INTERNAZIONALE ALFREDO SALERNO

€ 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 L.R.28/2023

CONTRIBUTO AL COMUNE DELL’AQUILA PER LA CELEBRAZIONE DELLA PERDONANZA

CELESTINIANA

€ 24.257,85 € 22.810,62 € 21.164,49

FONDAZIONE FILM COMMISSION D’ABRUZZO

€ 91.515,70 € 94.121,23 € 87.328,98

CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL TEATRO MARRUCINO DI CHIETI

300.000,00 € 300.000,00 € 300.000,00

CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA FONDAZIONE MICHETTI CON SEDE IN FRANCAVILLA

AL MARE

€ 34.400,00 € 38.800,00 € 36.000,00

CONTRIBUTO IN FAVORE DEL COMUNE DI PENNE – PREMIO CITTA’ DI PENNE

€ 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00

RIEVOCAZIONE STORICA DELL’INVESTITURA DEL MASTROGIURATO – CONTRIBUTO

ALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE IL MASTROGIURATO

€ 24.257,85 € 22.810,62 € 21.164,49

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO LINGUISTICO REGIONALE ABRUZZESE –

€ 17.200,00 € 19.400,00 € 18.000,00

CONTRIBUTO ANNUALE PER L’ISITUTO NAZIONALE TOSTIANO

€ 25.800,00 € 29.100,00 € 27.000,00 L.R.31/2021

CONTRIBUTO REGIONALE A FAVORE DELLA FONDAZIONE DI PERSIO – PALLOTTA

€ 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00

FONDO REGIONALE PER LA PROMOZIONE DEL PATROMONIO ARTISTICO DEI PAESI

DIPINTI E PAESE AFFRESCATO

43.000,00 € 48.500,00 € 45.000,00

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA SCUOLA A DOMICILIO

€ 45.000,00 € 45.000,00 € 45.000,00 L.R.70/1999

CONTRIBUTI ALLE PROVINCE PER INTERVENTI A FAVORE DEI CIECHI E DEI

SORDOMUTI

€ 240.000,00 € 240.000,00 € 240.000,00

CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L’ESPLETAMENTO DI SERVIZI ED INTERVENTI IN

MATERIA SOCIALE E SOCIO ASSISTENZIALE

€ 64.000,00 € 64.000,00 € 64.000,00

CONTRIBUTI AD ALCUNE ASSOCIAZIONI CON SCOPI SOCIALI O SANITARI PER DISABILI –

€ 300.000,00 € 300.000,00 € 300.000,00

CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ANFASS

€ 40.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00

INTERVENTI REGIONALI PER LA VITA INDIPENDENTE

600.000,00 € 600.000,00 € 600.000,00

SOSTEGNO FAMIGLIE MINORI AFFETTI DA MALATTIE RARE E DISABILITA’ GRAVISSIMA 420.000,00 € 420.000,00 € 420.000,00

INTERVENTI A SOSTEGNO DEL CAREGIVER FAMILIARE – ATTIVITA’ DI INTEGRAZIONE

NEGLI AMBITI SOCIALI, SOCIO SANITARI E SANITARI

€ 500.000,00 € 500.000,00 € 500.000,00

CONTRIBUTO ALLA L.A.I.C. – SEDE REGIONALE PER L’ABRUZZO

€ 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00

INTERVENTI A SOSTEGNO DEI CONIUGI SEPARATI O DIVORZIATI IN CONDIZIONE DI

DISAGIO

€ 7.897,90 € 6.584,51 € 6.584,51 L.R.3/2020

INTERVENTI PER LE PERSONE ANZIANE VITTIME DELLA CRIMINALITA’

€ 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00

TRASFERIMENTO FONDI PER INIZIATIVE NAZIONALI ED INTRNAZIONALI SPORTIVE-

TRASFER. CORRENTI A AMM. LOCALI

€ 602.000,00 € 679.000,00 € 630.000,00

TRASFERIMENTO FONDI PER INIZIATIVE NAZIONALI ED INTRNAZIONALI SPORTIVE-

TRASFER. CORRENTI A AMM. LOCALI

€ 49.581,58 € 55.923,41 € 51.887,70

SOSTEGNO AD INIZIATIVE SPORTIVE DI CARATTERE GIOVANILE DEL COMITATO

REGIONALE ABRUZZESE DELLA F.I.S.I. – FEDERAZ. ITALIANA SPORT INVERNALI 43.000,00 € 71.310,62 € 66.164,49

CONTRIBUTO AL COMUNE DI TERAMO PER I COSTI DIRETTI E INDIRETTI DERIVANTI

DALL’EVENTO INTERAMNIA WORLD CUP

€ 43.000,00 € 49.917,43 € 46.315,14

ONERI A CARICO DELLA REGIONE PER L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO

RURALE

8.600,00 € 9.700,00 € 9.000,00

CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER INDENIZZO DEI COSTI DELLA PREVENZIONE E

CONTROLLO E DELLA ERADICAZIONE DI EPIZOZIE

€ 43.000,00 € 48.500,00 € 45.000,00

COMPARTECIPAZIONE NELLE ATTIVITA’ DI TENUTA DEI LIBRI GENEALOGICI

€ 344.000,00 € 388.000,00 € 360.000,00

FONDO REGIONALE PER IL SUPPORTO AI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A

3.000 ABITANTI

€ 17.200,00 € 19.400,00 € 18.000,00

INTERVENTI DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO DELLE AREE MONTANE

€ 3.500.000,00 € 4.000.000,00 € 4.000.000,00

SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEZIONE REGIONALE DELL’OSSERVATORIO DEI

LAVORI PUBBLICI

€ 5.860,00 € 5.856,00 € 5.400,00

SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO ISTITUTO SUPERIORE EUROPEO PER

L’ARTIGIANATO DEL RECUPERO NELL’EDILIZIA

€ 86.000,00 € 97.000,00 € 90.000,00

SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL’AUTORITA’ DI BACINO DEI FIUMI TRIGNO, BIFERNO

E MINORI, SACCIONE E FORTORE

€ 28.380,00 € 32.010,00 € 29.700,00

INTERVENTO REGIONALE A FAVORE DELLE PROVINCE PER IL PERSEGUIMENTO DELLA

SICUREZZA VARIA

€ 900.000,00 € 900.000,00 € 900.000,00

SPESE PER EMERGENZA GESTIONE TUA – Trasf. imprese controllate

€ 120.000,00 € 120.000,00 € 120.000,00 L.R.5/2022

SERVIZI DI PROMOZ., COMUNICAZ. E PROMO COMMERCIALIZ. DEL BRAND ABRUZZO

SUI MERCATI COLLEGATI DA ROTTE AEREE

€ 1.500.000,00 € 1.500.000,00 € 1.500.000,00

CONTRIBUTO ALLE FUNZIONI PUBBLICHE SVOLTE DALL’AEROPORTO D’ABRUZZO

€ 860.000,00 € 970.000,00 € 900.000,00

CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA MOSTRA DELL’ARTIGIANATO

ARTISTICO ABRUZZESE

€ 68.800,00 € 77.600,00 € 72.000,00

NORME PER LA TUELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI

€ 43.000,00 € 48.500,00 € 45.000,00

RIFINANZIAMENTO ENTE DI CUI ALLA L.R. 28.4.95 N.73

€ 43.000,00 € 48.500,00 € 45.000,00

CONTRIBUTI AI COMUNI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE

€ 1.720.000,00 € 1.940.000,00 € 1.800.000,00

INTERVENTI A FAVORE ORSO BRUNO MARSICANO

€ 17.200,00 € 19.400,00 € 18.000,00

INTERVENTI A FAVORE ORSO BRUNO MARSICANO – RISARCIMENTO

DANNI

€ 8.600,00 € 9.700,00 € 9.000,00

CONTRIBUTO PARCO REGIONALE VELINO-SIRENTE PER RISARCIMENTO DANNI

FAUNA SELVATICA

€ 86.000,00 € 97.000,00 € 90.000,00

FONDO DI DOTAZIONE EX ART. 5 LR 40/2012 PROMOZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA

PRODUTTIVO REGIONALE

€ .0,00 € 0,00 € 135.000,00

CONTRIBUTI PER LE ATTIVITA’ CINEMATOGRAFICHE, AUDIOVISIVE E MULTIMEDIALI –

€ 129.000,00 € 145.500,00 € 135.000,00

CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONER DELLA BIRRA AGRICOLA E

ARTIGIANALE.

€ 111.800,00 € 126.100,00 € 117.000,00

INTERVENTI PER ATTIVITA’ IN CONTO CAPITALE DEL CENTRO ITTIOGENIGO

SPERIMENTALE E DI IDROBIOLOGIA – C.I.S.I.

€ 12.900,00 € 14.550,00 € 13.500,00

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER INTERVENTI CONSEGUENTI AD AVVERSITA’

ATMOSFERICHE E ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURE URBANE

€ 1.075.000,00 € 1.212.500,00 € 1.125.000,00

ONERI PER I CONTRIBUTI PER I PROGRAMMI PROVINCIALI DI SISTEMAZIONE

IDRAULICA E PER PRONTO INTERVENTO SU ALVEI FLUVIALI

€ 860.000,00 € 970.000,00 € 900.000,00

INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE, IL POTENZIAMENTO E L’ADEGUAMENTO

DEGLI IMPIANTI DI RISALITA IN ABRUZZO

€ 860.000,00 € 0,00 € 0,00

INTERVENTI IN FAVORE DEL TURISMO ITINERANTE

€ 129.000,00 € 145.500,00 € 135.000,00

I FONDI A PIOGGIA – ALLEGATO 3