L’AQUILA, ARRIVANO I POOH: “AMICI DI LUNGO CORSO”

L’AQUILA – A L’Aquila arrivano i Pooh.

Ad immortalare la storica e amata band italiana, due scatti postati sui social prima dal maestro Leonardo De Amicis e poi dal sindaco Pierluigi Biondi.

“Amici di lungo corso all’Aquila”, scrive De Amicis, direttore artistico delle ultime edizioni della Perdonanza Celestiniana e dei Cantieri dell’Immaginario, e che tornerà presto direttore musicale per Sanremo 2024.

“Una grande emozione”, commenta il primo cittadino, “i Pooh all’Aquila, provano il tour”.

Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli circa possibili progetti in corso ma l’inaspettata visita in città ha destato molta curiosità tra i tanti aquilani che chiedono: “la prossima volta avvisateci!”.