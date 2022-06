L’AQUILA, BIONDI: “ANALISI NEGATIVE, ALLARME ACQUA RIENTRATO”

L’AQUILA – “Come prevedevamo, le nuove analisi sono negative. Sto provvedendo a revocare l’ordinanza di non potabilità. Allarme rientrato”.

Lo scrive su Facebook il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

L’ordinanza era stata firmata a seguito di controlli effettuati da parte della Gran Sasso Acqua, e di un confronto con l’Arta, al termine dei quali si era disposto, a scopo precauzionale, il divieto all’uso dell’acqua potabile nel territorio del comune dell’Aquila servito dalla sorgente del Gran Sasso.

In particolare erano state segnalate tracce di toluene in un campione di acqua stoccata preventivamente per controlli nell’ambito del protocollo stabilito da Asl, Arta e Gran Sasso Acqua per permettere il rifacimento della segnaletica all’interno del tunnel del Gran Sasso.

Le ulteriori analisi, però, come anticipato dal primo cittadino, sono risultate negative e a breve verrà ufficialmente revocata l’ordinanza.