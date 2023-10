LEGA: PIERLUIGI TANCREDI NOMINATO COORDINATORE DIPARTIMENTI DEL PARTITO IN ABRUZZO

L’AQUILA – “Ho provveduto a nominare Pierluigi Tancredi – scrive in una nota il segretario regionale della Lega Luigi D’Eramo – come nuovo coordinatore dei dipartimenti del partito in Abruzzo. Strutture organizzative indispensabili per la vita politica della Lega Abruzzo, e che si occupano di raggruppare all’interno di ogni dipartimento le migliori figure professionali e tecniche per le analisi annuali e per la redazione dei documenti attraverso i quali i nostri assessori, consiglieri regionali e sindaci riescono a fare le scelte migliori per il proprio compito amministrativo”.

“Pierluigi Tancredi, uomo di grande esperienza politica ed amministrativa, sarà una risorsa per tutti gli amministratori e per l’intero movimento questi mesi decisivi di stesura del programma per il prossimo mandato del governo regionale e di campagna elettorale sul territorio. A Pierluigi i miei migliori auguri per il grande lavoro che avrà da svolgere”.