METEO ABRUZZO: IN ATTESA DEL GRANDE CALDO, PONTE DEL 2 GIUGNO CON TEMPO INSTABILE

PESCARA – Condizioni prevalentemente invariate durante il Ponte del 2 giugno sulle regioni del medio versante adriatico, con occasioni per rovesci e temporali diurni a ridosso dell’Appennino, soprattutto abruzzese. Condizioni in genere stabili sulle coste, con tempo soleggiato e gradevole, al più a tratti parzialmente nuvoloso. Le temperature saranno in aumento con caldo tuttavia moderato: massime in genere tra 25°C e 28°C; qualche grado in meno lungo le coste complice una vivace brezza marina.

Per oggi, prevede MeteoAbruzzo, si prevedono condizioni iniziali di cielo sereno o poco nuvoloso con possibili annuvolamenti, al mattino, sulla Marsica e nell’Aquilano, dove non si escludono foschie/nebbie nelle valli interne, in diradamento nel corso della mattinata. Dalla tarda mattinata e nel corso del pomeriggio è previsto un graduale aumento della nuvolosità sulle zone interne e montuose con rovesci e manifestazioni temporalesche anche di forte intensità sulla Marsica, sull’Alto Sangro e, localmente, sulla Valle Peligna, in estensione verso l’Aquilano e, occasionalmente, sulle zone pedemontane che si affacciano sul versante adriatico. Non si prevedono variazioni lungo le aree costiere dove, tuttavia, è previsto un graduale aumento della nuvolosità, con temporali che solo occasionalmente potranno sconfinare e raggiungere le coste. Poche novità nella giornata di venerdì, bel tempo al mattino con possibili annuvolamenti, temporali pomeridiani sulle zone interne e montuose.

Il mese di giugno, scrive il Giornale Meteo, in Italia inizierà con parecchi temporali, e il caldo tipico dell’estate sembra essere in ritardo.

Questo è dovuto all’azione di un anticiclone che si trova tra il Regno Unito e il Mare del Nord, che causa un clima instabile nel Mediterraneo. Questa instabilità causa temporali, soprattutto durante le ore più calde del giorno.

Tuttavia, le previsioni indicano che la situazione potrebbe cambiare a lungo termine. La pressione atmosferica dovrebbe aumentare nel Mediterraneo centrale nella prossima settimana, il che ridurrebbe l’instabilità in Italia. Questo aprirà la strada al primo anticiclone subtropicale della stagione, e potrebbe portare il caldo africano nell’Italia del sud e nelle isole maggiori a partire dall’8-9 giugno.

