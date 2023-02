METEO: MALTEMPO AL SUD CON NEVE A BASSA QUOTA, GELATE DIFFUSE

ROMA – Un flusso di correnti orientali che interessa il Mediterraneo centrale porta clima molto freddo sull’Italia. Le temperature, infatti, risultano anche di 8-10 gradi al di sotto delle medie con gelate diffuse.

I prossimi giorni vedranno un peggioramento Meteo soprattutto al Sud con acquazzoni e temporali anche intensi su Sicilia e Calabria. Neve fino a quote molto basse specie su Abruzzo, Molise, Puglia, Campania e Basilicata.

Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano indicano però un miglioramento nel corso del prossimo weekend quando un robusto campo di alta pressione rimonterà sull’Europa occidentale interessando anche l’Italia e portando un aumento delle temperature verso valori in linea o anche poco al di sopra delle medie.

Previsioni Meteo per oggi: al Nord, al mattino cieli sereni o poco nuvolosi; isolati fenomeni a carattere nevoso sulla Romagna fino a ridosso della pianura. Al pomeriggio tempo del tutto asciutto con ampi spazi di sereno. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con assenza prevalente di nuvolosità.

Al Centro, al mattino deboli nevicate sui versanti Adriatici fin verso le quote pianeggianti; sereno sulle regioni Tirreniche. Al pomeriggio irregolarmente coperto tra Marche e Abruzzo, sereno altrove. In serata e in nottata non sono previste variazioni di rilievo.

Al Sud e sulle Isole, al mattino precipitazioni sparse su tutti i settori Adriatici e tra Calabria Ionica e Sardegna; neve fino a 50-100 metri. Al pomeriggio deboli precipitazioni nevose dai 300 metri su Basilicata e Calabria, variabile altrove. In serata qualche fenomeno tra Sardegna e Sicilia, nuvolosità alternata a schiarite altrove.

Temperature minime in diminuzione, massime stabili o in aumento da nord a sud.

Previsioni Meteo per domani: al Nord, al mattino cieli sereni o poco nuvolosi; isolati fenomeni sulla Romagna con neve a bassa quota. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata ancora fenomeni in Emilia Romagna con neve a quote basse, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. Neve nella notte anche lungo l’arco alpino centro-occidentale.

Al Centro, al mattino deboli nevicate sui versanti Adriatici fin verso le quote pianeggianti; sereno sulle regioni Tirreniche. Al pomeriggio ancora fenomeni sulle stesse regioni con neve oltre i 200-300 metri, soleggiato altrove. In serata e in nottata insistono le precipitazioni sul versante adriatico con neve fino ai 100 metri, asciutto altrove con cieli poco nuvolosi.

Al Sud e sulle Isole, al mattino precipitazioni su Isole Maggiori e settori Adriatici con neve a quote basse. Al pomeriggio deboli precipitazioni nevose dai 300 metri su Molise, Calabria e Sicilia, variabile altrove. In serata peggiora tra Calabria e Sicilia con acquazzoni, temporali e neve fino a quote collinari, asciutto sulle altre regioni ma con molta nuvolosità in transito.

Temperature minime stabili o in calo al Centro-Nord e Sardegna e in lieve rialzo al Sud e Sicilia, massime stabili o in diminuzione al Centro-Nord e Isole Maggiori e in lieve rialzo al Sud.