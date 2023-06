REGIONE ABRUZZO IN MISSIONE IN SPAGNA: LO CHEF ZONFA PREPARA CENA DI GALA A BASE DI ZAFFERANO

L’AQUILA – A Palma di Maiorca un piatto esemplare della tradizione culinaria abruzzese con lo Zafferano dell’Aquila d.o.p.

A realizzarlo per una cena di gala sarà lo chef William Zonfa, il prossimo 16 giugno, in Spagna in rappresentanza della Regione Abruzzo, nell’ambito del Festival del Cinema Italo – Spagnolo in corso fino al prossimo 18 giugno.

In particolare la preziosa spezia rossa che sarà usata per il piatto principale della cena di gala della Regione Abruzzo, è stata offerta dalla “Produttori Uniti Zafferano” di San Pio delle Camere, uno dei tredici territori della certificazione d.o.p. dello zafferano.

La delegazione della Regione Abruzzo in Spagna, organizzata dall’Arap, Agenzia per lo sviluppo della Regione, in collaborazione con l’assessorato all’Agricoltura della Regione rientra nella missione di internazionalizzazione finalizzata alla promozione del brand Abruzzo, legato all’agrifood sostenibile, alle eccellenze territoriali e all’enogastronomia.

“Sono orgoglioso di essere stato chiamato chiamato ancora una volta a rappresentare la mia regione e il suo magnifico patrimonio di prodotti territoriali e la sua tradizione gastronomica. Porterò lo zafferano in una terra avvezza a quel sapore e che potrà gustare appieno la straordinaria qualità dell’oro rosso dell’Aquila d.o.p., famoso in tutto il mondo”, ha detto William Zonfa.

[mqf-dynamic-pdf]