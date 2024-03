RUGBY L’AQUILA: VITTORIA CONTRO CAPITOLINA, CONSOLIDATO PRIMO POSTO, SERIE A SEMPRE PIU’ VICINA

L’AQUILA – Impiega quaranta minuti La Rugby L’Aquila ad archiviare il capitolo Capitolina. I neroverdi si impongono 32 a 15 contro i romani segnando quattro mete e conquistando il punto di bonus a metà del secondo tempo.

La Rugby L’Aquila conferma le attese della vigilia mettendo in scena una prestazione maiuscola che mette i neroverdi sempre più in testa alla classifica del girone 4 del campionato nazionale di Serie B.

Quando mancano 4 partite per concludere il campionato, e 20 punti a disposizione, la Rugby L’Aquila è ora 76 punti, e allunga il distacco dalla Rugby Lions Lazio, a 66 punti, e dal Frascati e Us Roma a 65 punti.

La partita comincia con la Capitolina in attacco che spinge per i primi venti minuti nella metà campo aquilana riuscendo però a raccogliere solo 3 punti frutto di un calcio di punizione del numero 14 capitolino Nobili.

neroverdi difendono per oltre venti minuti riuscendo a concedere poco e niente agli ospiti fino al sedicesimo minuto quando L’Aquila alla prima occasione riesce subito a marcare con Luca Niro bravo a sfruttare una maul del pack neroverde che da touche sui 22 riesce a portare l’ovale oltre la linea di meta. Le squadre continuano a studiarsi fino a quando, sul finire del primo tempo un guizzo di Lepidi permette all’aquila di allungare il risultato con Petrolati che raccoglie un pallone su offload del tallonatore aquilano per la seconda meta neroverde proprio allo scadere della prima frazione di gioco.

La seconda metà dell’incontro vede gli ospiti riportarsi subito sotto con il punteggio. I romani segnano a 5 minuti dall’inizio del secondo tempo con Simoncelli che porta gli ospiti a 7 punti dagli aquilani. La fiammata capitolina dura però molto poco.

A rimettere le cose a posto ci pensa subito Sansone che, grazie ad un’azione alla mano partita dalla metà campo aquilana, segna alla bandierina.

La trasformazione di Pietrinferni allunga ancora le distanze tra le squadre. Il resto della partita diventa un assolo degli aquilani che si trasferiscono nei 22 romani e riuscendo a segnare la quarta meta che vale anche il punto di bonus con Petrolati, nominato a fine partita man of the match, che mette il punto esclamativo sulla partita.

Per gli ospiti c’è spazio solo quando i giochi sono già fatti e la Capitolina segna la meta della bandiera a tempo scaduto con Aceto bravo a sfruttare una disattenzione dei padroni di casa.

L’Appuntamento con la serie B è per il 14 aprile con La Rugby L’Aquila che sarà impegnata sul campo del Benevento. Intanto il 6 aprile al Fattori, tirato a lucido per l’occasione con le nuove torri faro e i distinti puliti, scenderà in campo l’Italia under 19 contro i pari età dell’Inghilterra alle ore 18.

Marcatori: 1° Tempo: 12′ c.p. Nobili (0-3); 16′ Meta Niro (5-3); tr. Pietrinferni (7-3); 37′ c.p. Pietrinferni (10-3); 39′ Meta Petrolati (15-3); tr. Pietrinferni (17-3); 45′ Meta Simoncelli (17-8); tr. Nobili (17-10); 50′ Meta Sansone M. (22-10); tr. Pietrinferni (24-10); 58′ Meta Petrolati (29-10); 78′ Meta Aceto (29-15); 80′ Cp Pietrinferni (32-15)

La Rugby L’Aquila: Caporale; Marzi; Antonelli P.; Alfonsetti; Pietrinferni D; Petrolati; Suarez; Niro; Passadoro; Fiore; Pietrinferni A; Nardantonio; Lepidi; Sebastiani; A disposizione: Breglia; Iezzi; Alfonsi; Bologna; Zaccagno; Antonelli R.; Valdrappa;

Unione Rugby Capitolina: Grillo; Nobili; Allegrini; Simoncelli; Proietti; Iscaro; Gambarelli; Mione; Centrone; Devalba; Nocchi; Terribili; Guerra; Pauletti; Marsella; A disposizione: Mingoli; Bitone; Masotto; Gentile; Aceto; Cinque; Scaramuzzino