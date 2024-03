RUGBY L’AQUILA IN FUGA PER PROMOZIONE IN SERIE A, GRANDE VITTORIA IN CASA CONTRO LIONS ALTO LAZIO

L’AQUILA – La Rugby L’Aquila fa la voce grossa e si impone sul Lions Alto Lazio con un perentorio 32 a 3 che consente agli aquilani, complici anche la sconfitta del Frascati, di mettere una grande ipoteca sul campionato. Prestazione maiuscola dei ragazzi di coach Lo Greco e Milani sempre in controllo della partita. Ora la Rugby L’Aquila è a 71 punti in testa alla classifica, allungando il vantaggio sulla US Roma, a 65 punti, il Frascati Rugby a 64 punti e lo stesso Lions Alto Lazio, a 61 punti.

La prima marcatura arriva subito all’8 per gli aquilani che sfruttano una mischia a centrocampo con Pietrinferni che scavalca con un calcetto la linea dei tre quarti del Lions e serve Sansone che gioca il due contro uno per Antonelli che schiaccia sulla bandierina. La prima occasione per gli ospiti arriva al 15esimo con Fabbri che fallisce la trasformazione di un calcio di punizione. I primi punti per gli ospiti arrivano al 30esimo con Fabbri che piazza un calcio da centro campo per il temporaneo 5 a 3. Gli aquilani producono gioco ma non riescono a concretizzare complice una difesa del Lions Alto Lazio impeccabile che chiude il primo tempo sul punteggio di 5 a 3 in favore dei padroni di casa.

Il secondo tempo vede subito i neroverdi protagonisti che marcano subito una meta con Lepidi bravo a sfruttare una maul sui 5 metri. La seconda frazione di gioco diventa un dominio assoluto dei neroverdi che marcano rima una punizione con Pietrinferni e successivamente una meta con Suarez frutto di un’ottima giocata di tutto il pack degli avanti. Gli ospiti riescono ad affacciarsi nella metà campo aquilana poche volte e vengono sempre respinti dall’arcigna difesa neroverde. La quarta meta arriva al 25esimo minuto ancora dalla mischia aquilana con Alfonsi che schiaccia la palla oltre la linea.

In contemporanea arriva anche la notizia della sconfitta del Frascati che cade in casa del Messina 38 a 34 per un Fattori che esulta sia per la prestazione sia per la notizia arrivata dai canali social. Il finale di partita riserva ancora una marcatura per gli aquilani che vanno in meta con Suarez che segna la sua seconda meta personale.

Appuntamento domenica 24 marzo ancora al Fattori per un’altra partita importantissima contro la Capitolina.

La Rugby L’Aquila: Bucci; Marzi; Sansone D: Sansone M; Antonelli R; Pietrinferni; Petrolati; Suarez; Niro – v cap; Daniele; Fiore – cap; Bologna; Nardantonio; Lepidi; Breglia; Iezzi; Sebastiani; Alfonsi; Zaccagno; Passadoro; Valdrappa; Caporale

Marcatori:

P.T. 8′ m. Antonelli R. (5-0); c.p. Fabbri (5-3)

ST. 3′ m. Lepidi (10-3); tr Pietrinferni (12-3); c.p. Pietrinferni (15-3); m. Suerez (20-3); m. Alfonsi (25-3); m. Suarez (30-3); tr. Pietrinferni (32-3)

Arbitro: Sironi (Colleferro)

Man of the match: Walter Nardantonio (La Rugby L’Aquila)