SANITA’: PIETRUCCI E DI BENEDETTO, “POSTAZIONE 118 L’AQUILA EST, PERCHE’ QUESTO ASSURDO RITARDO?”

L’AQUILA – “Per una volta che – dopo mesi e mesi di sollecitazioni – si era arrivati finalmente a trovare una soluzione, per ragioni davvero incomprensibili ancora non viene attivata la Postazione del 118 nella zona Est dell’Aquila, né vengono messe in opera tutte le altre postazioni già definite e decise. Il silenzio dell’assessore Nicoletta Verì rende l’attesa ancora più grave e sconcertante”.

Ad attaccare in una nota i consiglieri regionali del Partito democratico Pierpaolo Pietrucci e di Legnini Presidente, Americo Di Benedetto.

Ci sono ragioni economiche? Motivi organizzativi? Carenze di personale? Inagibilità delle strutture? Mancano le ambulanze, i collegamenti informatici, le utenze dei servizi? Manca il personale regionale per scrivere la Delibera? Manca il toner della stampante?”, chiedono sarcasticamente.

Esattamente un mese fa avevamo sollecitato l’immediato avvio della struttura. Oggi è passato un altro mese e non si è mosso un dito. Eppure, in queste settimane estive le temperature caldissime provocano maggiori difficoltà e disagi alle persone anziane. Insomma, la situazione della sanità aquilana continua ad essere danneggiata da una trascuratezza e una discriminazione incomprensibili. Per dare seguito ad una risoluzione unanime, cioè con l’accordo di tutti, compreso l’assessore Verì responsabile del settore) ci sono voluti quasi 15 mesi.

“Dal 17 febbraio 2022 infatti si è dovuti arrivare al 9 maggio 2023 quando finalmente, nella seduta del CREA – il Comitato Regionale Emergenza-Urgenza Abruzzo – è stata decisa la nuova mappatura abruzzese delle postazioni territoriali del sistema 118, compresa la Postazione H12 Diurno India a Bazzano. Pensavamo che, a quel punto, si potesse immediatamente procedere. Da allora sono trascorsi 70 giorni (settanta) e non c’è ancora traccia della Delibera che definisce modalità e operatività della postazione 118. È allucinante: si risolvano immediatamente le eventuali difficoltà, si faccia la Delibera e si attivi la postazione. I cittadini non possono aspettare i comodi dell’assessore o la disattenzione del sistema: il diritto alla salute, soprattutto nelle situazioni di emergenza/urgenza, viene prima di ogni cosa”, conclude la nota.

L’Aquila, 22 luglio 2023