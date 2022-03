“TRANSIZIONE ECOLOGICA E BENESSERE”, A L’AQUILA CONFERENZA ARTA: IL PROGRAMMA DEL SECONDO GIORNO

L’AQUILA – Seconda giornata di lavori per “Transizione ecologica e benessere”, la conferenza regionale ambientale organizzata da ARTA Abruzzo che porta a L’Aquila i direttori delle maggiori Agenzie nazionali per la protezione dell’ambiente, i vertici di Ispra, l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e del Sistema nazionale delle Agenzie per la protezione dell’Ambiente, gli organi di vertice degli enti pubblici regionali.

Transizione ecologica, perdita di biodiversità, siti di bonifica di interesse nazionale, con un focus sul Sin di Bussi e i suoi futuri sviluppi, con relazioni dettagliate sui monitoraggi Arta sulle principali matrici ambientali: suolo, aria, acqua. e Poi ancora le tematiche relative alla tutela dell’acquifero del Gran Sasso e delle due infrastrutture interconnesse, traforo e laboratori.

“Sarà un momento di confronto – ha detto il direttore generale di Arta Abruzzo, Maurizio Dionisio – sulle tematiche che sono alla base del sistema federativo delle Agenzie ambientali, un sistema che coniuga le conoscenze e le eccellenze che operano sui territori e le politiche nazionali di prevenzione e protezione dell’ambiente”.

