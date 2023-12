TREDICESIMA CANISTRO, INI: “EROGATA META’ PER INGIUSTO PROBLEMA GIUDIZIALE, MANTERREMO IMPEGNI”

ROMA – “Il Gruppo Ini comunica che, come sempre avvenuto, terrà fede agli impegni con i propri collaboratori. Precisa inoltre che a tutti è stato erogato lo stipendio ed un acconto sulla tredicesima mensilità, la rimanenza di quest’ultima verrà interamente corrisposta al più presto”.

Così l’amministrazione del Gruppo Ini in merito alla nota dei sindacati Cgil, Cisl e Uil secondo i quali non è stata pagata la tredicesima ai dipendenti della divisione di Canistro (L’Aquila).

“Ci preme ricordare che questa problematica deriva da un problema giudiziale senza il quale questa situazione non esisterebbe. Il Gruppo Ini si è da tempo attivato per sbloccare questa situazione che ritiene ingiusta, attivando le sue rivalse in tutte le sedi. Confidiamo che questa problematica giudiziale figlia di ricatti e pressioni sul nostro Gruppo si possa risolvere rapidamente per consentire di ridare serenità ai lavoratori e all’azienda”, conclude la Dirigenza.