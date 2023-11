VERSO LA RIAPERTURA DELL’IMPIANTO SCIISTICO DI CAPPADOCIA: IL SINDACO, “IMMINENTI I LAVORI”

CAPPADOCIA – Riparte l’impianto sciistico di Camporotondo del Comune di Cappadocia (L’Aquila), fermo dal 2022 a causa di un fulmine che distrusse la cabina elettrica.

Lo annuncia il Sindaco Lorenzo Lorenzin, “grazie ad un mutuo abbiamo trovato le somme per risistemare l’impianto e farlo ripartire. Partiranno i lavori e per i primi mesi del 2024 saremo operativi”. Cappadocia è un paese di 700 anime che dal 2018 crede nel turismo invernale, rivalorizzando un impianto fatto negli anni 90 e fermo per oltre trent’anni.

“Era una scommessa, oggi direi vinta; i numeri ci hanno dato conferma, nel 2018 fino a prima del Covid-19, questo impianto sciistico ci ha dato una spinta economica e turistica pareggiabile ai numeri di affluenza estiva che si aggira attorno alle 15 mila persone. Soltanto nella zona di Campo Rotondo abbiamo circa 3 mila unità abitative”. Negli anni i 3 km di pista presenti hanno avuto anche una certificazione dalla federazione italiana di sci alpino per effettuare gare internazionali.