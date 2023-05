DL LAVORO, CONTE: “SMANTELLATO REDDITO DI CITTADINANZA, A GIUGNO MANIFESTAZIONE CONTRO GOVERNO”

ROMA – “Con il decreto lavoro approvato dal governo “si smentella il reddito di cittadinanza. Si interviere per culminare la guerra santa per criminalizzare i poveri. La povertà è una colpa che il governo non può perdonare”.

Giuseppe Conte, leader M5s, lo dice in un video su Facebook: “Io dico una cosa, un governo serio, oggi – primo maggio – si sarebbe dovuto riunire per una norma essenziale: il salario minimo. Io chiedo alla premier ed ai ministri che oggi si sono riuniti di ricollegarsi con la realtà, secondo l’Istat il reddito ha salvato circa un milione di persone nel periodo della pandemia”.

“Ci ritroviamo a giugno per manifestare contro questo governo, contro lo smantellamento del reddito, contro il decreto precariato, a favore del salario minimo. Lavoriamo per un paese migliore”.