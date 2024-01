PESCARA – Andamento positivo delle esportazioni abruzzesi nei primi nove mesi del 2023.

Il tema è stato al centro della conferenza stampa organizzata da Cna Artigiani Imprenditori d’Italia Abruzzo che ha voluto fare un focus sull’export regionale.

“Grazie allo studio effettuato dalla Cna – spiega il direttore regionale Silvio Calice – possiamo dire che emerge che hanno numeri molto positivi un settore come quello dell’automotive e quello del farmaceutico che emerge sempre più. La cosa non ci meraviglia perché questi due settori da tempo trainano l’export abruzzese e anche se non siamo ai livelli del 2019, la riflessione che vogliamo fare oggi con la politica e che questo buon trend possa essere allargato anche ad altri settori come per esempio l’agroalimentare e al settore moda che hanno tradizionalmente vocazione all’export e per questo sarebbe importante mettere in generale in campo strumenti che siano in grado di favorire anche processi di aggregazione anche attraverso incentivi pubblici per far affacciare di più e meglio questi settori sul mercato internazionale perché il mercato internazionale è interessato molto anche al Made in Italy e all’agroalimentare. A tal proposito abbiamo nei prossimi giorni un appuntamento con intermediari internazionali a Dubai dove avremo un confronto per vedere se ci sono possibilità di intermediazione. Una scommessa che coinvolge tutti gli attori, Regione compresa”.

Aldo Ronci, che ha condotto lo studio, ha parlato in riferimento ai dati export di quattro punti salienti: “Il primo punto dove che l’export abruzzese nei primi 9 mesi del 2023 è andato bene con un risultato del 13,7% di incremento con il quarto posto a livello nazionale. La seconda cosa che emerge è che i pilastri dell”export sono diventati due perché all’automotive si è aggiunto il farmaceutico. L’incremento di 906 mln di euro è dovuto per il 46% all’ automotive e per il 39% al farmaceutico e insieme arrivano al 85% con il quasi totale export riguardante la nostra regione. Terza questione è che rispetto al 2019 l’export abruzzese (nonostante la grande crescita di quest’anno) è però cresciuto poco rispetto al dato nazionale con il 16% rispetto al 31% dato nazionale, anche se all’ automotive mancano 600 mln per raggiungere il volume dell’ export 2019 mentre il farmaceutico è quadruplicato. L’ultimo punto riguarda il volume medio dell’export per l’impresa che in Abruzzo è troppo esiguo e pari alla metà di quello nazionale”.