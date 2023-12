IDROGENO IN VALLE PELIGNA: FIRMATA UNA LETTERA DI INTENTI TRA COMUNE DI GORIANO SICOLI E IGE

GORIANO SICOLI – Il comune di Goriano Sicoli (Aq) e Infinite Green Energy -IGE Italia Spa, hanno sottoscritto una lettera d’intenti, lunedì 18 dicembre 2023 alle ore 10,00, nel Municipio di Goriano Sicoli (Aq) con richiesta di manifestazione Pubblica d’Interesse e locazione di spazi adatti a produrre energia da fonti rinnovabili.

È stata sottoscritta nel Municipio del comune di Goriano Sicoli (Aq), l’intesa tra l’Amministrazione comunale e la società Infinite Green Energy – IGE Italia SpA, finalizzata ad avviare una Manifestazione d’Interesse per la locazione di spazi da destinarsi a investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, da utilizzare in Valle Peligna, per la produzione di idrogeno verde in larga scala. La lettera d’intenti è stata firmata dal Sindaco Rodolfo Marganelli e dal General Manager di IGE Italia Spa, Rocco La Rovere.

L’evento è stato coordinato da Abrex srl area sviluppo locale, nell’ambito del “Progetto Italico” che ha come obiettivo l’utilizzo di risorse esistenti con la compartecipazione di soggetti operanti sul territorio per creare benessere sociale e ambientale. Costruire una economia “off-grid” che possa permettere l’indipendenza energetica e metta le imprese in rete al fine di costruire modelli di economia condivisa che persegua il duplice obiettivo di risparmio e competitività. L

a società Infinite Green Energy è impegnata alla realizzazione nella Valle Peligna di un impianto di produzione di idrogeno verde certificato che verrà fornito all’industria e alla mobilità pesante del territorio. L’azienda australiana, con sede anche in Italia, sta valutando aree idonee alla installazione di impianti strumentali e diretti alla produzione di energie rinnovabili e in quest’ottica si colloca la lettera di intenti. Pertanto la richiesta mostrata al Sindaco di Goriano Sicoli, paese adiacente a Corfinio che vedrà sorgere l’impianto di idrogeno in larga scala, è quella della disponibilità a procedere ad una Manifestazione Pubblica d’Interesse per la valutazione della proposta IGE.

“Io credo che il dovere e il compito di un amministratore sia quello di collaborare con il territorio e di fare in modo che esso progredisca. Se sono insediamenti che, oltre alla visibilità, producono anche dei posti di lavoro, rappresentano risorse importanti. Quindi con questa idea, con questi principi, noi siamo disponibili come Amministrazione comunale, come Comune di Goriano, a mettere a disposizione tutti i siti che riterranno idonei e utili alla produzione di energia rinnovabile. Per quanto ci riguarda siamo pienamente disponibili a sostenere le proposte che creano valore nella nostra terra e la proposta di IGE va proprio in questa direzione”. Ha dichiarato il Sindaco Marganelli durante l’incontro. L’intesa sarà funzionale al progetto più ampio di investimenti che IGE Italia SpA ha programmato sul territorio.