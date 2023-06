VISITA PASTORALE DEL VESCOVO LEUZZI A MONTORIO, ALTITONANTE: “UNA SETTIMANA DI GRANDE EMOZIONE”

MONTORIO AL VOMANO – “È stata una settimana di gioia e fermento per la comunità montoriese. La visita pastorale del vescovo Lorenzo Leuzzi, che si è svolta dal 18 al 23 giugno nel Comune di Montorio al Vomano, è stata accolta come un grande momento di vicinanza alla nostra comunità, che ha sempre più bisogno di punti di riferimento solidi”.

Lo scrive in una nota il sindaco di Montorio al Vomano (Teramo) Fabio Altitonante: “Ad accoglierlo una comunità in festa. Sono state intense giornate di incontri. Il V+vescovo, accompagnato dal parroco Don Paolo e dall’Amministrazione comunale, ha incontrato le associazioni sportive, con tanti bambini e ragazzi entusiasti e attenti alle parole di Monsignor Leuzzi, che si è recato personalmente nei centri sportivi del Comune”.

Al cineteatro di Montorio si è svolto martedì 20 giugno un momento di confronto molto sentito con le associazioni di volontariato del territorio. Poi il Vescovo ha salutato le attività commerciali e si è recato al mercato del mercoledì, dove si è intrattenuto con i commercianti e con i tanti cittadini che lo fermavano. Ha visitato, inoltre, le aziende storiche del paese e le importanti realtà produttive della zona industriale e artigianale di Montorio.

Emozionanti sono state le visite al circolo ricreativo degli anziani, all’asilo nido Nonna Papera e al Centro Diurno di Villa Brozzi. Monsignor Leuzzi ha concluso le sue giornate di incontri al Poliambulatorio e al Municipio.

La serata del venerdì si concluderà, infine, con la Sua partecipazione Weekend’Arte, iniziativa culturale inserita nel calendario estivo Gran Sasso Live organizzato dal Comune.

“Siamo stati onorati e felici per la presenza del nostro vescovo, Monsignor Leuzzi, nel nostro Comune. La sua visita pastorale ci ha reso partecipi di un prezioso momento di riflessione”, aggiunge Altitonante.

“Ringraziamo il nostro vescovo a nome dell’Amministrazione comunale e di tutti i cittadini di Montorio al Vomano, per i profondi insegnamenti che ha trasmesso a tutti noi, portando la Chiesa ancor più vicina a ognuno di noi. Le Sue parole e le Sue azioni saranno un nuovo stimolo per portare avanti quei valori cristiani, che animano i nostri cuori e le nostre menti. Il lavoro che ci aspetta per costruire il futuro di Montorio e in particolare dei nostri giovani è intenso e la nostra Amministrazione si sta impegnando per ricreare un forte senso di comunità e solidarietà, rinsaldando anche sempre più quel rapporto di vicinanza e collaborazione che c’è tra la chiesa locale e la comunità cittadina”, conclude.